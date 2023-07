PSG: sans Mbappé et Messi, les Parisiens suscitent un peu moins d’euphorie devant leur hôtel de Tokyo

En tournée au Japon, les joueurs du PSG se sont installés ce dimanche dans un palace de Tokyo, où ils avaient déjà séjourné l’an passé. Une vingtaine de supporters les attendait à leur arrivée. Loin de la foule qui cherchait à apercevoir Kylian Mbappé et Lionel Messi l’été précédent...

La tournée estivale du PSG se poursuit au Japon. Deux jours après leur défaite face au Cerezo Osaka en amical (3-2), les Parisiens se sont installés ce dimanche au Ritz Carlton de Tokyo. Un hôtel luxueux que certains joueurs connaissent bien puisqu’il leur avait déjà servi de camp de base l’an passé à la même époque.

Ce complexe 5 étoiles de la capitale nippone dispose de 245 chambres, réparties sur 53 étages, et six restaurants. Les champions de France, qui vont y séjourner quatre jours, ont privatisé une partie du palace, qui jouxte un grand centre commercial. Avec une délégation de 126 membres (dont 29 joueurs).

Le Ritz Carlton de Tokyo accueillant les joueurs du PSG, le 30 juillet 2023 © RMC Sport

Pas de photos ni d’autographes

Après avoir participé à des opérations de sponsoring dans la matinée, les footballeurs du PSG sont descendus des voitures de luxe et des vans aux vitres teintées qui les transportait pour s’engouffrer rapidement dans l’hôtel. Derrière des barrières de sécurité mises en place près de l’entrée principale du centre commercial, quelques supporters et des curieux ont tenté (sans succès) d’interpeller les Parisiens pour obtenir des autographes et des photos.

Le Ritz Carlton de Tokyo accueillant les joueurs du PSG, le 30 juillet 2023 © RMC Sport

Des supporters japonais devant l'hôtel accueillant le PSG à Tokyo, le 30 juillet 2023 © RMC Sport

Ils étaient une vingtaine. C’est nettement moins que l’an passé, où près de 150 personnes étaient présentes chaque jour devant le palace. Il faut dire que Kylian Mbappé, Lionel Messi et Sergio Ramos faisait alors partie de l’équipe. En leur absence, l’euphorie est forcément moins importante autour du PSG, qui affrontera l’Inter ce mardi au Stade national de Tokyo (12h).