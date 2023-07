PSG: Comment les Parisiens ont occupé leur journée de repos à Tokyo

Journée sans entraînement pour les joueurs du PSG, arrivés à Tokyo pour la suite de leur tournée de pré-saison asiatique. Entre activités sponsoring le matin et quartier libre l'après-midi, récit de ce day-off japonais pour les Parisiens.

Une école et un hôpital

Layvin Kurzawa, Manuel Ugarte, Fabián Ruiz, Ismaël Gharbi, Noha Lemina et Louis Mouquet avaient rendez-vous avec des élèves de 8 à 12 ans d'une école de Tokyo avec qui ils ont pu faire quelques matches sur petit terrain devant les journalistes japonais.

Un autre groupe composé de cinq joueurs avec Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Carlos Soler se sont rendus à Jikei University Hospital au chevet d'enfants malades pour leur offrir des cadeaux et leur apporter un peu de réconfort. Kang-In Lee, Juan Bernat, Marco Asensio, Milan Škriniar, Ethan Mbappé et Serif Nhaga se sont retrouvés dans une salle d’arcade à faire pour des parties de jeux vidéo.

Des évènements sponsoring

De son côté, le groupe de Marquinhos avec Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, s'est rendu pour le partenaire du Club Nike sur le terrain d'une école de Tokyo. Enfin, Neymar Jr., Achraf Hakimi, Cher Ndour, Keylor Navas, Ilyes Housni ont pour leur part participé à des rencontres avec des supporters et des partenaires du club a l'hôtel. Avant d'aller découvrir la 3ème boutique PSG ouverte spécifiquement à l’occasion de la tournée sur la célèbre avenue Omotesando de Tokyo.