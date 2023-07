PSG-Cerezo Osaka: une défense et des recrues en difficulté, l'éclaircie Ekitike

Le PSG s'est incliné ce vendredi contre le Cerezo Osaka (3-2) lors de son troisième match de préparation de l'été. Si Hugo Ekitike a montré de belles choses, la défense francilienne a fait preuve de fragilité et notamment les recrues majeures du mercato.

Deux matchs sans Kylian Mbappé et deux matchs sans victoire pour le Paris Saint-Germain lors de sa tournée en Asie. Après un nul contre Al-Nassr (0-0), l'équipe dirigée par Luis Enrique a perdu ce vendredi face au Cerezo Osaka (3-2).

Tout en maîtrise en début de rencontre, Paris a perdu ses moyens au fil des minutes et le staff francilien a pu mesurer le travail qu'il lui reste à accomplir avant la reprise de la Ligue 1 mi-août contre Lorient au Parc des Princes.

"Il faut dire que l'on est en préparation, c'est le début. On apprend à se connaître, a relativisé Warren Zaire-Emery après le revers de son équipe. On est dans un contexte oùil fait chaud et où c'est humide. On va vite régler cela et écouter les consignes du coach pour que cela soit le mieux possible le plus rapidement."

Ekitike en forme, la défense sans repères

Déjà buteur lors de la victoire face au Havre (2-0), Hugo Ekitike a récidivé ce vendredi au Japon. Laissé au repos face à Al-Nassr, le jeune attaquant français a apporté beaucoup de profondeur à son équipe et a même fait preuve d'opportunisme face au Cerezo Osaka. Sur un centre-tir de Warren Zaire-Emery, il a parfaitement coupé pour mettre le PSG devant (1-0, 17e).

Une joie de courte durée puisque quelques instants plus tard, Jordy Croux a égalisé pour les locaux (1-1, 22e). Servi en profondeur sur un dégagement de son gardien, le Belge a profité d'une intervention ratée de Milan Skriniar pour ajuster tranquillement Gianluigi Donnarumma.

Si Paris a ensuite bien fait tourner le ballon, notamment grâce à l'activité de Warren Zaire-Emery et Vitinha dans l'entrejeu, les partenaires d'un Marco Asensio encore décevant n'ont que trop rarement inquiété la défense nipponne.

Heureusement dès le retour des vestiaires, Hugo Ekitike a encore permis au PSG de se rassurer. Trouvé à l'entrée de la surface par Vitinha, l'ancien buteur rémois a fait parler sa puissance pour bloquer la défense du Cerezo et servir le Portugais d'une jolie talonnade (2-1, 49e). Les Franciliens ont alors semblé capables de creuser l'écart pour s'offrir une victoire tranquille.

Paris chahuté, Skriniar et Hernandez martyrisés

Mais patatras, la défense a encore craqué. Si Danilo a bien tenté de boucher les trous, il y a clairement eu un gros manque d'automatismes entre lui et Milan Skriniar. Arrivé avec une solide réputation, le central slovaque a été dans le dur face aux attaquants japonais. Souvent en retard sur ses interventions, il n'a pas apporté la sérénité espérée. Et quelques instants après l'entrée en jeu de Lucas Hernandez, l'autre recrue phare de l'été en défense, Paris s'est raté.

Mis sous pression sur son côté gauche, le champion du monde 2018 s'est fait bouger sur un contact. Après la perte du ballon par le latéral tricolore, Sota Kitano a fusillé Gianluigi Donnaruma (2-2, 67e) sans que la charnière ne puisse intervenir.

Bis repetita une grosse dizaine de minutes plus tard. Là encore, une recrue estivale s'est faite renverser et la défense n'a pas été assez prompte à réagir. Là encore, l'engagement mis par l'attaquant du Cerezo Osaka pour gratter le ballon dans les pieds de Cher Ndour a paru limite.

Là encore l'arbitre a laissé joué et l'éternel Shinji Kagawa a mis son équipe devant. Recrue phare du Cerezo en 2023, l'ancien de Dortmund et de Manchester United a donné l'avantage au club osakien (2-3, 79e).

Direction Tokyo puis la Corée du Sud pour un PSG frustré

Incapable de réagir en fin de match, Ismael Gharbi a eu du mal à cacher sa frustration après une occasion ratée, le PSG a donc concédé sa première défaite de l'ère Luis Enrique. Surtout, Paris a perdu pour la première fois après 23 matchs sans défaites.

Premier accroc pour cette équipe francilienne qui devra encore attendre avant de voir Neymar rejouer. Si le Brésilien a enfilé ses crampons pendant la mi-temps, l'intensité mise par les joueurs du Cerezo Osaka a empêché toute entrée sur le terrain de la star auriverde.

Encore préservé, l'ancien de Santos et du Barça pourrait donc disputer ses premières minutes à Tokyo, mardi prochain, contre l'Inter Milan. Sinon, il faudra encore patienter jusqu'au 3 août pour le voir rejouer en amical face à Jeonbuk. D'ici-là, le PSG aura peut-être resserrer les rangs en défense car ce vendredi, la charnière et les recrues n'ont pas tenu le choc.