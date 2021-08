PSG-Strasbourg: pas de musique de Phil Collins à l'entrée des joueurs, les supporters en colère

Alors que les joueurs du PSG entrent habituellement sur une musique de Phil Collins au Parc des Princes, celle-ci a été supprimée ce samedi, avant le coup d'envoi du match de Ligue 1 contre Strasbourg. Ce qui a bien énervé les supporters.

Phil Collins a surgi parmi les tendances Twitter, sans avoir sorti d'album ni annoncé de concert. Ce sont en fait les supporters parisiens qui ont fait monter le chanteur en sujet très discuté ce samedi soir. Car avant le coup d'envoi de PSG-Strasbourg, pour la deuxième journée de Ligue 1, le public du Parc des Princes n'a pas entendu les notes de "Who said I would" de Phil Collins.

DJ Snake remplace Phil Collins

C'est pourtant la coutume: Phil Collins est au Parc des Princes ce que Van Halen est au Vélodrome avec son "Jump". Mais pour le premier match de la saison en championnat se tenant dans l'enceinte parisienne, c'est DJ Snake qui était à l'honneur: sa musique d'ouverture de show a remplacé Phil Collins au moment où Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou Keylor Navas sont entrés sur le terrain pour le protocole d'avant-match.

Cette musique de DJ Snake, grand supporter du PSG et régulièrement présent au Parc des Princes, a également servi de tapis sonore pour la présentation des recrues de l'été (dont Lionel Messi) un peu plus tôt dans la soirée ou encore sur les buts de Paris (Icardi et csc d'Ajorque). Simple erreur ou vrai test? Difficile de savoir mais le principal intéressé a confié sur Twitter ne "pas avoir compris non plus" comment son titre s'était retrouvé là.

Les fans en rogne

Sur les réseaux sociaux, la colère des fans du PSG n'a pas tardé à monter, la grande majorité des messages réclamant le retour de la musique de Phil Collins pour la prochaine rencontre au Parc des Princes.

Ce n'est pas la première fois que le club parisien tente de changer la musique d'entrée des joueurs. En 2009 par exemple, "Eye of the tiger", titre connu pour avoir été utilisé dans la saga Rocky, avant été testé. Fin 2015, après les attentats, le chant "Ô ville lumière" avait également été promu, avant de finalement cohabiter avec Phil Collins.