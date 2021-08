PSG: ambiance totalement folle pour la présentation de Messi et des recrues au Parc des Princes

Avant le coup d'envoi du match de la deuxième journée de Ligue 1 entre le PSG et Strasbourg, le club parisien a présenté ses recrues estivales. L'ambiance était totalement folle au Parc des Princes pour l'entrée de Lionel Messi.

Un bruit absolument dingue, surtout quand on repense à tous ces huis-clos de la saison dernière pour cause de coronavirus: l'ambiance était totalement dingue ce samedi au Parc des Princes, avant le match de la deuxième journée de Ligue 1 entre le PSG et Strasbourg. Plus encore que le match, le public attendait surtout la présentation des recrues, notamment de Lionel Messi.

Annoncée à 19h30, la cérémonie a finalement débuté aux environs de 20h, le temps de laisser les détenteurs de billets - et du pass sanitaire - s'installer dans les tribunes. Sur le podium installé pour l'occasion, se sont succédés les renforts estivaux, en commençant par celui qui est déjà titulaire car ayant fait la préparation: Achraf Hakimi.

Les promesses de Ramos

Ont suivi Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, avec une ambiance grandissante à chaque fois. C'était déjà le feu pour le défenseur espagnol, qui ne jouera pas avant la trêve internationale de septembre.

"C'est un jour très spécial pour moi. Nous avons une très grande équipe pour gagner, a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid au public. Nous travaillons et nous allons essayer de faire une grande saison. On veut prendre du plaisir avec un bon football, parce que c'est important aussi." Avant de conclure son message en scandant "Paris est magique".

L'explosion du Parc pour Messi

Le grand moment est venu conclure cette petite cérémonie avec l'entrée sur la pelouse de Lionel Messi, non sans avoir fait un petit câlin à Javier Pastore, comme montré par les images de Canal+ Sport. Le Parc des Princes a alors pris feu... avec des feux d'artifice mais surtout avec des cris, des chants, des "Messi Messi" à n'en plus finir.

"Bonsoir! C'était une semaine très spéciale pour moi. Je veux remercier tous les supporters pour l'accueil à Paris. C'est vrai que c'était incroyable, je me sens très heureux d'être ici, de cette nouvelle étape dans ma carrière. J'espère qu'on pourra tous ensemble profiter et faire une grande année", déclare l'Argentin sur le podium installé au milieu de la pelouse du Parc des Princes. Il est ensuite allé s'installer en tribune, en attendant d'être prêt pour jouer.

Moins réjouissant, un peu plus tôt: Kylian Mbappé a été assez copieusement sifflé par les supporters parisiens, qui semblent lui reprocher les incertitudes autour de son avenir. Pour rappel, l'attaquant français est entré dans la dernière année de son contrat à Paris.