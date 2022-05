PSG-Troyes: Tardieu a chambré Navas avant de lui mettre une panenka osée, le gardien n'a pas aimé

Florian Tardieu a égalisé en faveur de Troyes ce dimanche, lors du déplacement de l'ESTAC au Parc des Princes pour la 36e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain a signé une panenka osée après avoir chambré Keylor Navas, qui n'a pas eu l'air d'apprécier.

Le regard noir de Keylor Navas en disait long: le gardien costaricien n'a pas eu l'air de beaucoup aimer se faire chambrer par Florian Tardieu, ce dimanche lors du match entre le PSG et Troyes en Ligue 1, alors que celui-ci se présentait face à son but. Renaud Ripart avait obtenu un penalty pour une faute assez lunaire et inutile de Presnel Kimpembe, venu le ceinturer alors que l'ancien Nîmois rentrait dans la surface pour sans doute se préparer à centrer.

C'est Florian Tardieu qui s'est présenté pour tirer. Et avant de tenter sa chance, le milieu de l'ESTAC s'est permis de chambrer Keylor Navas, avec notamment un petit clin d'oeil. L'ancien portier du Real, qui s'était approché de lui pour lui serrer la main avant la tentative, a livré une grimace avec le regard noir, comme pour dire que ce n'était pas très classe.

Le clin d'oeil avant la panenka

Tardieu chambre Navas lors de PSG-Troyes, le 8 mai 2022 © Capture écran Amazon

Le milieu troyen a eu le mérite d'assumer... et de chambrer en tirant, en osant une panenka! Et c'est passé, ce qui a permis à Troyes, qui doit encore valider définitivement son maintien en Ligue 1, de revenir à 2-2 dans cette rencontre. Car après l'ouverture du score de Marquinhos et le penalty transformé par Neymar, les joueurs de Bruno Irles avaient réduit l'écart par Ugbo sur une erreur de Nuno Mendes.