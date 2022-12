PSG: "Un signal fort", Galtier salue le retour express de Mbappé à l’entraînement

Kylian Mbappé a effectué son retour à l’entraînement ce mercredi, seulement trois jours après la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine. Après le match amical du PSG face à Quevilly Rouen Métropole (3-1), Christophe Galtier a salué la décision du Français, qui aurait pu profiter de quelques jours de vacances en plus.

Le Paris Saint-Germain a récupéré son joyau. Ce mercredi, trois jours après la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (3-3, 4 tab à 2), Kylian Mbappé était déjà présent au centre d’entraînement du club de la capitale pour effectuer sa reprise. Un retour express qui a évidemment été bien accueilli par Christophe Galtier.

"Je suis très heureux de le voir. Kylian a fait un grand Mondial. C'est aussi un signal fort pour tout le monde, qu'un joueur qui a évidemment pu être déçu de ne pas lever le plus beau des trophées, même s'il a été meilleur buteur, vienne très rapidement au contact du groupe, pour se préparer pour les échéances qui arrivent", a confié le technicien parisien au micro de PSG TV après la victoire de ses hommes en amical contre Quevilly Rouen Métropole ce mercredi (3-1).

Un secret bien gardé

Le secret de la reprise de Mbappé était bien gardé et peu de personnes étaient au courant de sa volonté. Le champion du monde 2018 a l'intention de passer très rapidement à autre chose après l'échec en finale face aux Argentins. Le numéro 10 des Bleus a décidé de reprendre le cours de sa saison parisienne alors qu’il aurait pu profiter de plusieurs jours de vacances.

Le voir fouler la pelouse du Parc des Princes dès le mercredi 28 décembre (21h) pour la réception de Strasbourg, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1, n’a rien d’utopique. C’est même la tendance, si tout se passe bien. Le Français pourrait enchaîner avec un déplacement bouillant à Bollaert sur la pelouse du RC Lens le 1er janvier.

S'il est probable de revoir le Portugais Vitinha ou les Espagnols Soler et Sarabia rapidement, rien n’est gravé dans le marbre concernant les dates de retour des autres mondialistes, dont Lionel Messi, Neymar et Marquinhos. Les décisions seront prises en fonction des spécificités de chaque joueur (besoin de repos plus ou moins long, durée de trajet pour aller voir la famille, moral…).