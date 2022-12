PSG: Galtier ne pourra pas compter sur Neymar face à Strasbourg

Si Kylian Mbappé a effectué son retour à l'entraînement avec le PSG beaucoup plus tôt que prévu ce mercredi, alors qu'il disputait la finale de la Coupe du monde dimanche, le Brésilien Neymar va prendre son temps.

Avec le sacre de l’Argentine, les joueurs ont tourné la dernière page d’un nouveau chapitre de cette saison 2022-2023 un peu particulière. Ils vont désormais pouvoir se recentrer sur leur quotidien de club, avec le championnat comme échéance la plus proche, et une Ligue des champions qui se profile à l’horizon pour certaines équipes, comme le Paris Saint-Germain. De retour aux affaires depuis quinze jours, le PSG recevra Strasbourg dans une semaine, le mercredi 28 décembre (21h), pour le compte de la 16e journée du championnat de France de Ligue 1, arrêté le 14 novembre en raison du Mondial.

Christophe Galtier sait depuis longtemps qu’il ne pourra pas compter sur la plupart de ses stars, même s’il a enregistré dans la matinée une excellente nouvelle avec le retour surprise et hâtif de Kylian Mbappé. Battu en finale dimanche, le prodige de Bondy a préféré se replonger immédiatement dans le bain chaud plutôt que de profiter des quelques jours de vacances dont il disposait pour se reposer. L’attaquant parisien souhaite tourner la page de cet échec en finale le plus rapidement possible, et pour cela, quoi de mieux que de retrouver la compétition et le chemin de la victoire. Selon France Bleu Paris, sa présence face à Strasbourg devient plus que probable.

Nuno Mendes vise le Bayern Munich

Lionel Messi s’est rendu en Argentine pour fêter le sacre de l’Albiceleste, tandis que Neymar, éliminé en quarts avec la Seleçao, est toujours au Brésil où il récupère après l’élimination précoce contre la Croatie en quarts de finale. Touché psychologiquement par cette nouvelle désillusion, le n°10 du Brésil rejoindra Paris dans les prochains jours mais ne sera pas prêt pour la reprise de la Ligue 1, rapporte Le Parisien. Il en va de même pour Marquinhos. De retour sur le sol français, le défenseur central est attendu au centre d’entraînement dans le courant de la semaine, mais il ne sera pas prêt contre Strasbourg. Galtier l’espère contre Lens, le 1er janvier.

Pour composer son premier onze de départ après la trêve, Christophe Galtier pourra compter sur Gianluigi Donnarumma, Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Juan Bernat, Renato Sanches, Marco Verratti et Fabian Ruiz, lesquels seront titulaires à coup sûr, selon Le Parisien. Quant à Pablo Sarabia, Carlos Soler, éliminés en huitièmes du Mondial avec l’Espagne, et Vitinha, sorti en quarts avec le Portugal, ils postulent eux aussi. En revanche, Danilo Pereira n’a toujours pas repris l’entraînement, tout comme Nuno Mendes (déchirure à une cuisse). Ce dernier poursuit les soins avec pour objectif de retrouver l’entraînement fin janvier afin d’être prêt contre le Bayern Munich (14 février), indique Le Parisien. Quant à Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), forfait pour la Coupe du monde, il travaille à l’écart, le club ne souhaitant pas précipiter les choses pour son retour.