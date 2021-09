PSG: une tournée promotionnelle et un match amical au Qatar en janvier

Pour la première fois depuis 2019, le PSG sera de retour à Doha pour un stage du 16 au 20 janvier 2022, entre deux matchs de Ligue 1. Une tournée à but promotionnel qui verra notamment les joueurs de Mauricio Pochettino disputer un match amical.

Retour au Moyen-Orient. Le PSG effectuera du 16 au 20 janvier 2022 une tournée promotionnelle au Qatar, sa première depuis 2019. Après quatre jours à Doha, le "Qatar Winter Tour" s'achèvera par un match amical en Arabie saoudite, à Riyad, contre une sélection des meilleurs joueurs des clubs d'Al-Hilal et Al-Nassr, actuellement classés 6e et 12e de leur championnat (sur 16 équipes). Al-Hilal, entraîné par Leonardo Jardim, compte notamment dans son effectif Moussa Marega et Bafétimbi Gomis, alors que Al-Nassr est emmené en attaque par l'ancien Lorientais Vincent Aboubakar.

Une première au Qatar depuis 2019

Ce stage du PSG s'intercalera entre les réceptions en championnat de Brest (week-end du 15-16 janvier) et Reims (week-end du 22-23 janvier). Cette tournée sera l'occasion de mettre à l'honneur les installations prévues pour le Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre), selon un communiqué publié vendredi par le PSG. Ce sera la sixième visite au Qatar des Parisiens depuis que QSI a pris possession du club en 2011. La dernière fois remonte à janvier 2019.

"Ce voyage sera aussi l'occasion pour le club d’aller à la rencontre des supporters locaux et de participer aux activations de ses partenaires, qataris et internationaux présents dans le pays", souligne le club.

En attendant, le PSG accueillera dimanche l'OL (20h45), au Parc des Princes, dans le choc de la sixième journée de Ligue 1, avec l'objectif de renouer avec la victoire après son nul décevant mercredi face au Club Bruges (1-1) en phase de groupes de la Ligue des champions. Mauricio Pochettino pourrait être privé de Kylian Mbappé, touché à un orteil en C1 et incertain pour cette rencontre face aux Gones.