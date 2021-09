PSG: nouvelles rassurantes pour Mbappé et Wijnaldum

Sorti en début de seconde période lors du nul entre Bruges et le PSG (1-1) mercredi en Ligue des champions, Kylian Mbappé est touché à un orteil. Georginio Wijnaldum, lui, souffre de la cheville mais il pourra tenir sa place dimanche contre l'OL.

Sorti à la mi-temps mercredi lors du nul concédé par le PSG face au FC Bruges (1-1), en Ligue des champions, Georginio Wijnaldum souffre de la cheville. Mauricio Pochettino l’a indiqué en conférence de presse pour expliquer le remplacement du Néerlandais, qui a cédé sa place à Julian Draxler. Il n’y aura cependant pas de soucis pour le milieu de terrain pour affronter Lyon dimanche (20h45) en clôture de la sixième journée de Ligue 1. L’ancien joueur de Liverpool s’est fait une entorse pendant le rassemblement avec sa sélection nationale et a ressenti une douleur pendant la rencontre en Belgique, mais rien d’inquiétant.

Mbappé touché à un orteil

Concernant Kylian Mbappé, ses examens passés ce jeudi ont confirmé qu’il souffrait d'un traumatisme à l'orteil du pied gauche. Le champion du monde, passeur décisif contre Bruges sur l’ouverture du score d’Ander Herrera, et associé pour la première fois à Neymar et Lionel Messi, avait été contraint de sortir dès la 51e minute de jeu sur la pelouse du stade Jan-Breydel. Reste à savoir s’il pourra tenir sa place dimanche pour le choc face aux Gones. "Mbappé s'est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles. On va voir demain (jeudi) si on peut avoir des nouvelles plus précises", avait expliqué Mauricio Pochettino après la rencontre.

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a déçu en ne faisant pas mieux qu'un nul contre l'équipe censée être la plus faible du groupe A. Dans l'autre rencontre de cette poule, Manchester City a marqué les esprits offensivement en collant un 6-3 au RB Leipzig. Les Skyblues se rendront au Parc des Princes le 28 septembre prochain (à suivre sur RMC Sport).

