PSG: Verratti conquis par Simons et Michut

Marco Verratti a salué l’entrée remarquée des jeunes milieux de terrain du PSG, Xavi Simons et Edouard Michut, dimanche lors du match entre Lyon et le PSG (1-1).

Leur jeunesse a donné un deuxième souffle au PSG. Xavi Simons et Edouard Michut ont signé des entrées remarquées dimanche lors du match nul entre Lyon et le PSG (1-1). Les deux titis ont en effet bien aidé Paris à éviter une défaite dans le Rhône en étant tous les deux impliqués dans le but de l’égalisation inscrit par Thilo Kehrer (76e). Michut a centré pour Simons, qui a manqué sa reprise avant que le défenseur allemand ne marque avec réussite. A l’issue de la rencontre, Marco Verratti a salué la performance de ses jeunes coéquipiers en lançant un appel du pied à Mauricio Pochettino, entraîneur parisien, pour faire appel plus souvent à leur service.

"Ils sont prêts pour jouer en Ligue 1"

"Ça fait plaisir de voir Xavi Simons et Edouard Michut rentrer dans ce match, a déclaré le milieu de terrain italien. Ils sont prêts pour jouer en Ligue 1." Les deux jeunes joueurs de 18 ans ont fêté leur première apparition de la saison en championnat. Ils avaient déjà participé à une rencontre de Ligue 1 la saison dernière, sans être utilisés ensuite. La semaine dernière, Mauricio Pochettino les avait titularisés contre Vannes en Coupe de France avant de leur redonner un peu de temps de jeu à Lyon.

Leurs entrées à la place de Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum ont redonné un vent de fraîcheur au jeu parisien. "Ça fait plaisir de jouer, s’est réjoui Xavi SImons à l’issue de la rencontre. Nous sommes super contents d'avoir des matches comme ça. L'intensité est plus élevée. Le club essaie de donner sa chance à des jeunes. Il y en a des très bons à l'Académie. Il faut en profiter."

"En première mi-temps c’est vrai qu’on a eu du mal dans la circulation du ballon, a confié Pochettino à l’issue de la rencontre. On a concédé le but assez tôt dans le match et ça a favorisé le plan de jeu lyonnais. Ils ont décidé de défendre très bas et de ne pas nous ouvrir d’espace. On s’est beaucoup précipité quand on s'approchait des buts et dès qu’on se trompait ils nous contre-attaquaient. Cela dii, je crois qu’on s'améliore et qu’on devrait en être satisfait."