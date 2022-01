OL-PSG: Paris déçoit encore, Lyon n’a pas su saisir sa chance

L’OL et le PSG ont fait match nul au Groupama Stadium, ce dimanche, en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Après l’ouverture du score de Lucas Paqueta, Thilo Kehrer a égalisé en fin de rencontre.

Des coups, des cris et des buts. Mais pas de vainqueur. L’OL et le PSG n’ont pas réussi à se départager, ce dimanche, en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (1-1). Dans un Groupama Stadium quasiment à huis clos (5.000 spectateurs) et balayé par la pluie, les Parisiens ont eu la maîtrise du ballon (69% de possession), mais les Lyonnais ont de nombreuses situations dangereuses en contre. Les Gones ont d’ailleurs scoré les premiers grâce à une frappe imparable de Lucas Paqueta, mis sur orbite par un Bruno Guimaraes très actif dans l’entrejeu (8e). Les Lyonnais auraient pu doubler la mise face à des Parisiens une nouvelle fois décevants. Mais Thilo Kehrer a finalement remis les deux équipes à égalité d’une frappe avec rebond, qui a surpris Anthony Lopes (76e).

Il a fallu que Mauricio Pochettino lance Xavi Simons et Edouard Michut pour que Paris trouve enfin du dynamisme. Poussés par ses deux jeunes de 18 ans, le club de la capitale a même failli l’emporter en fin de match. Mais le sublime coup-franc de Kylian Mbappé s’est fracassé sur le poteau (82e). L’attaquant de 23 ans a longtemps semblé tout seul sur le front de l’attaque, tant Mauro Icardi et Georgino Wijnaldum ont été inexistants. Dans l’entrejeu, Ander Herrera et Leandro Paredes ont livré une prestation inquiétante. Tout comme Colin Dagba, dépassé dans son couloir droit en l’absence d’Achraf Hakimi, parti disputer la CAN avec le Maroc.

Paris ne séduit toujours pas, Lyon doit enchaîner

Sans Lionel Messi (en reprise), Neymar (blessé) et Angel Di Maria (Covid-19), les leaders de Ligue 1 ont encore affiché de sérieuses lacunes. Mais une fois de plus, ils ont réussi à limiter la casse en ramenant un point de ce déplacement dans le Rhône. Suffisant pour conforter leur première place au classement, avec 11 points d’avance sur Nice et Marseille. Mais pas pour lever les doutes en ce début d’année. Il faudra pour ça être nettement plus séduisants face à Brest, samedi prochain au Parc des Princes (21h).

Pour l’OL, ce nul n’a rien d’infamant. Mais il a un petit goût de frustration vu le scénario. D’autant que les joueurs de Peter Bosz ont eu les actions pour plier l’affaire, à l’image de ce face-à-face mal négocié par Moussa Dembélé devant Keylor Navas. Désormais 11es du classement, les Gones vont tenter de capitaliser sur cette soirée lors de leur déplacement à Troyes dans une semaine (dimanche à 17h05). En espérant décrocher une victoire qui les fuit depuis six matchs, toutes compétitions confondues.