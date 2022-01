PSG: Verratti n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis... 1723 jours

D'une belle frappe du gauche, Marco Verratti a ouvert le score pour le PSG ce dimanche face au Stade de Reims en Ligue 1. Cela faisait 4 ans 8 mois et 17 jours que l'Italien n’avait plus marqué dans le championnat de France.

C’est tellement rare qu’il s’agit toujours d’un petit événement. Pas vraiment habitué à marquer, Marco Verratti a pourtant ouvert le score ce dimanche soir pour le PSG face au Stade de Reims en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Pour le plus grand bonheur du Parc des Princes. Après une frappe contrée de Mauro Icardi, l’Italien a hérité du ballon et ne s’est pas posé de question.

Au lieu de chercher un coéquipier en retrait comme il a parfois l’habitude de le faire dans ce genre de position pour éviter de prendre sa chance, il a choisi de finir l’action lui-même. Avec succès. Sa frappe de l’extérieur du pied gauche a caressé le poteau et n’a laissé aucune chance à Predrag Rajkovic (44e).

10 buts avec le PSG

Avec Paris, Verratti n’avait plus marqué en championnat depuis le 6 mai 2017. C’était lors d’un succès 5-0 contre Bastia. Une autre époque. Le club de la capitale était alors entraîné par Unai Emery, Kevin Trapp était dans les buts et l’attaque était animée par un duo Lucas Moura-Edinson Cavani. Cela faisait donc 1.723 jours soit 4 ans, 8 mois et 17 jours que Verratti n’avait plus trouvé le chemin des filets en Ligue 1.

Toutes compétitions confondues, son dernier but en club remontait au 3 avril 2019. Le PSG s'était imposé 3-0 contre Nantes en demi-finale de la Coupe de France et comme face à Reims, c'est déjà Verratti qui avait débloqué le match. Depuis son arrivée à Paris en 2014, Verratti comptabilise dix buts. Et douze au total dans sa carrière en club (2 avec Pescara).