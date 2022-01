PSG: la réponse de Verratti aux critiques sur le jeu parisien

Après le match nul du PSG à Lyon (1-1) dimanche en clôture de la 20eme journée de Ligue 1, le milieu de terrain parisien Marco Verratti s’est exprimé sur le jeu pratiqué par son équipe et souvent critiqué depuis le début de la saison.

Pas assez spectaculaire le jeu du PSG ? Avec le recrutement estival XXL opéré par le club parisien, de nombreux observateurs espéraient voir une équipe parisienne davantage tournée vers l'attaque et plus flamboyante cette saison. C'est rarement le cas. Pas toujours souveraine, parfois poussive, l’équipe de Mauricio Pochettino ne survole pas les débats malgré un statut de leader de Ligue 1 incontestable. Des critiques injustifiées pour Marco Verratti.

"Je ne vois pas une équipe qui joue un football spectaculaire à part Manchester City"

"Tout le monde attend beaucoup de nous, et nous, on attend toujours plus, a déclaré l’Italien après le match nul 1-1 obtenu sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais dimanche en clôture de la 20eme journée de Ligue 1. Après les critiques, elles vont parfois au-delà du terrain. Je ne vois pas une équipe qui joue un football spectaculaire à part Manchester City. Il y a des joueurs qui sont là depuis beaucoup de temps, les joueurs sont adaptés à ce style de jeu. Mais, je vois les autres grandes équipes européennes, comme le Bayern qui a perdu à la maison (contre Mönchengladbach, ndlr)."

Avant de défier le Real Madrid le 15 février en 8eme de finale aller de la Ligue des champions (en direct sur RMC Sport), Marco Verratti reconnaît que la période actuelle est difficile pour produire un jeu spectaculaire : "C'est difficile de bien jouer, se défend "Petit Hibou". La première partie de saison, tu n'avais même pas le temps de t’entraîner. Le coach, le pauvre, il ne pouvait même pas faire un entraînement tactique. Vraiment, on s’entraîne en jouant mais les critiques, elles viennent aussi de nous, car on veut toujours être au maximum et faire une saison magnifique."