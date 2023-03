Quand Christian Gourcuff a failli entraîner le PSG... et l'OM

Dans un entretien à L’Equipe ce dimanche, Christian Gourcuff revient sur les discussions passées qui n’ont jamais abouti avec le Paris Saint-Germain mais aussi l’OM.

Lorient, Rennes, Nantes… A 67 ans, Christian Gourcuff a une solide expérience en Ligue 1 au poste d’entraîneur. Mais le technicien breton n’a jamais dirigé un club de premier plan. Il n’en fut pourtant pas loin en 1998. Cette année-là, le club parisien n’est pas encore la propriété des Qataris mais de Canal+.

Fraîchement nommé président à la place de Michel Denisot, Charles Biétry a repéré le coach de 43 ans qui officie à Lorient, alors en Ligue 2. "Je le rencontre à Paris, mais la direction de Canal+ dit non, confie Christian Gourcuff, dimanche dans les colonnes de L’Equipe. Je venais de D2, je n'avais pas un nom clinquant." C’est finalement l'ex-international tricolore Alain Giresse qui deviendra (brièvement) le nouvel entraîneur parisien.

Pas loin aussi de l'OM

Le père de Yoann Gourcuff n’est pas passé loin non plus de s’asseoir sur le banc de l’OM, deux ans plus tard, au mois de novembre 2000: "Un dirigeant de Marseille m'appelle, car Abel Braga est viré. Il me donne rendez-vous à Paris, avec Robert Louis-Dreyfus (le président). J'arrive avec mon ordi, je suis reçu très poliment, mais je me rends compte, au bout de deux minutes, qu'il n'en a rien à faire. Je parle de foot, je ne l'intéresse pas." L’OM optera pour l’Espagnol Javier Clemente.