Yoann Gourcuff brille sur les terrains… de tennis

Absent des terrains depuis octobre 2018, Yoann Gourcuff a embrassé une carrière de tennisman avec brio avec son club de Larmor-Plage, qui est invaincu cette saison en Régionale 1 masculine.

Il est récemment revenu dans l’actualité bien malgré lui. Yoann Gourcuff est pourtant absent des terrains de football depuis octobre 2018 avec Dijon (qu’il a quitté en janvier 2019). L’ancien international français s’est retrouvé au cœur d’une conversation entre Patrice Evra et Nicolas Anelka, la semaine dernière dans Rothen s’enflamme sur RMC. Mais l’ancien joueur formé à Rennes est, aujourd’hui, bien loin de ces débats.

Le Télégramme a fait état de ses performances dans son nouveau sport: le tennis. Le joueur de 35 ans brille sur les courts avec son club de Larmor-Plage (Morbihan), invaincu dans sa poule de Régionale 1 masculine avec quatre victoires (dont deux avec Gourcuff) et un nul. Dimanche, l’ancien meneur de jeu a participé au succès décroché contre Landerneau en s’imposant face à Alan Mazzella, classé 15 comme lui, au super tie-break (3-6, 6-2, 10-8). En octobre, le Morbihannais avait déjà réalisé une belle perf’ en battant (7-5, 6-7, 10-3) le Quimpérois Arthur Thuet (classé 5/6).

Yoann Gourcuff, natif de Ploemeur (à dix minutes de Larmor-Plage), avait délaissé les crampons pour les raquettes dès octobre 2019 en prenant une licence dans son club actuel. Quand il était jeune, Gourcuff a hésité entre une carrière de footballeur et celle de tennisman. Il embrasse finalement la deuxième sur le tard et avec succès visiblement. Bien loin des débats enflammés dont il a été l’objet la semaine dernière entre Evra et Anelka qui lui reprochaient sa trop grande discrétion en équipe de France, notamment lors de la Coupe du monde 2010.

"Tout le monde voulait sa peau" en 2010, selon Evra

"A ce moment-là, tout le monde voulait sa peau, a confié Evra, alors capitaine des Bleus. Il y avait plein de mensonges. On disait qu’il était terrorisé par des racailles. J’avais été voir Yo en lui disant que Ribéry ne lui avait jamais mal parlé. Je lui ai dit de parler", s’est remémoré Evra. "On a fait une légende sur Ribéry, qui soi-disant frappait ou menaçait Gourcuff. Ce n’est pas vrai", a complété Nicolas Anelka.

"La vérité, c’est que des gens lui ont dit de rester en retrait: 'Ça va se taper sur les racailles, toi tu es le petit Français.', avait ajouté Evra. Ça m’a déçu parce que je l’ai défendu. Il perdait des ballons parce qu’il avait trop de pression. Je crois que c’est Henry qui lui a dit : "Yo, après ta saison en Ligue 1, Manchester City s’intéresse à toi, il faudrait aller dans un grand club." Il a répondu avec une voix toute douce : 'Non, moi je n’ai pas encore le niveau, je ne peux pas.' Les gars se sont dit que quelque chose n’allait pas."

Si Yoann Gourcuff n’a jamais annoncé sa retraite, celle-ci semble bien actée. Son père, Christian, l’avait laissé entendre l’année dernière. "Dans la tête, il est bien, je pense qu'il est heureux, avait expliqué ce dernier. Il faut savoir tourner la page. Il y a eu beaucoup de frustration sur la fin de sa carrière mais il a bien digéré ça. Il faut être raisonnable, on ne reprend pas comme ça, après deux ans."