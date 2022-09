Quand Nicollin faisait sacrifier un poulet par un marabout dans le vestiaire pour "désenvoûter" Montpellier

Alors que Montpellier enchaînait les défaites au début de la saison 1989-90, Louis Nicollin avait fait appel à un marabout afin qu'il sacrifie un poulet et "désenvoûte" son équipe. Une anecdote racontée dans L'Équipe du jour par Franck Lucchesi.

Dans le journal L'Équipe, l'ancien défenseur de Montpellier, Franck Lucchesi, raconte comment Louis Nicollin avait fait appel à un sorcier alors que l'équipe traversait une mauvaise passe en début de saison 1989-90. Un marabout était ainsi venu au sein même du club pour sacrifier une volaille en octobre 1989.

"On va se faire désenvoûter"

Présent quand la pauvre bête fût tuée, l'ancien défenseur de La Paillade raconte: "On était en plein marasme, Loulou s'était mis en tête qu'on s'était fait marabouter. On arrive à l'entraînement, il y avait un marabout et une cage avec une poule. Loulou dit à Michel (Mézy) : 'On va se faire désenvoûter.' Tout d'un coup, ce type coupe la tête de la poule qui court dans le vestiaire, il volait du sang de partout, on a reçu des giclées, Julio César gueulait : "Au secours ! Au secours !" Nos survêtements étaient pleins de sang."

Franck Lucchesi précise d'ailleurs que ceux qui ont été épargnés par les giclures de sang n'ont pas joué lors du match suivant contre Toulon. Aimé Jacquet, alors entraîneur, "était outré", se souvient le défenseur. Celui qui était directeur sportif, Michel Mézy, raconte être "resté dehors": "Je ne voulais pas assister à ça. Cela ne me plaisait pas. Je suis superstitieux mais de là à inverser le cours d'un match..."

"On devait jouer tous en jaune"

Un sacrifice 'payant' puisque le MHSC renoue finalement avec la victoire et s'impose 3-0 face au Sporting. Un autre joueur montpelliérain, Fabien Lefèvre, se souvient avoir vécu quelques lubies de Nicollin pour ces sorciers et autres marabouts. "On devait jouer tous en jaune (lors d'un match de Coupe d'Europe), les dirigeants portaient un tee-shirt jaune sous leur chemise", raconte-t-il aujourd'hui, en précisant ne jamais avoir vécu de scènes vaudoux dans les vestiaires.