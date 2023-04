RC Lens: De Colo, Sotoca, Haise... gros succès pour avoir son nom sur une plaque à Bollaert

Pour célébrer le 90e anniversaire de Bollaert, le Racing Club de Lens propose à ses supporters de graver leur nom ou un message sur une plaque, qui sera installée au stade pour dix ans ou à vie (en fonction de la somme déboursée). Un dispositif qui rencontre un énorme succès.

Les inscriptions pour obtenir une plaque à son nom avec un message de 62 caractères (chiffre du département du Pas-de-Calais) autour du stade Bollaert connaissent un vrai succès. Il y a même de grandes figures du sport nordiste comme Nando De Colo et son papa qui ont pris deux plaques à vie où il est inscrit "Au stade ou devant la télé, notre RDV père-fils ! 09/05/1998".

Haise aura aussi sa plaque

Dans ce message, le basketteur tricolore, originaire d’Arras près de Lens, fait référence au titre Sang et Or. Il a pris la plaque à vie qui sera installée au niveau de la tribune Delacourt. Plusieurs joueurs évoluant actuellement au Racing ont également réservé leurs plaques comme Jonathan Gradit, Jean-Louis Leca, Wesley Saïd ou encore Florian Sotoca qui a choisi un message qui a marqué sa carrière: "Un penalty pour la montée, un souvenir marquant à jamais! 09/03/2020".

L’attaquant sang et or fait référence à son penalty inscrit face à Orléans (1-0) juste avant l’arrêt du championnat pour cause de Covid et qui avait alors permis à Lens d’être deuxième de Ligue 2 et de monter en Ligue 1. Il a choisi la tribune Delcourt puisque c’est face à cette tribune qu’il a marqué. Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, le coach Franck Haise, ainsi que d’ancien joueurs comme Corentin Jean qui joue désormais en MLS, auront aussi leurs plaques.

Le principe de cette initiative est simple. Pour célébrer le 90e anniversaire de Bollaert, le Racing a lancé un dispositif unique. Chaque personne a la possibilité de commander une plaque qui sera installée sur la tribune de son choix. Si vous souhaitez marquer de votre nom l’une des façades pour une durée de 10 ans, il vous faut débourser 90 euros. Si cette empreinte est pour la vie, le prix augmente et passe à 190,60 euros.