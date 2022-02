Reims-Brest: la LFP veut faire la lumière sur le dossier Belaïli

Le match Reims-Brest, dimanche, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, a été marqué par une affaire de racisme visant l’international algérien, Youcef Belaïli. La LFP a décidé de placer ce dossier en instruction.

La Ligue enquête sur le dossier Belaïli. Dimanche dernier, le Stade de Reims et Brest se sont quittés sur un match nul (1-1). Une rencontre au terme de laquelle une affaire de racisme est apparue. Journaliste à Mediapart, Ilyes Ramdani avait indiqué que l’international algérien du club breton, Youcef Belaïli, avait été la cible d’insultes racistes de la part de certains supporters champenois. Au lendemain de cette affirmation, une vidéo prise dans les travées d’Auguste-Delaune permettait d’entendre certaines d’entre elles. "C’est un arabe, c’est un arabe celui-là, c’est normal ils nous font chier. Vive Éric Zemmour !", pouvait-on entendre sur cette vidéo. Après enquête, Le Télégramme confirmait également des propos racistes tenus contre Belaïli.

Une décision rendue le 9 mars

Ce mercredi, la Ligue s’est officiellement emparée de cette affaire avec une enquête ouverte. Via un communiqué, la commission de discipline a annoncé le placement en instruction du dossier Reims-Brest au sujet des insultes racistes contre Youcef Belaïli. La LFP souhaite faire la lumière sur ce cas. La décision sera rendue le 9 mars.

Une source proche de l’instance précise à RMC Sport que les enjeux de cette affaire justifient cette investigation. A date, aucune preuve n'a été transmise à la commission.

Au lendemain de la rencontre, Reims et Brest avaient publié un communiqué commun pour prendre acte des accusations et indiquer leur volonté d’enquêter: "Le Stade Brestois 29 et le Stade de Reims ont pris acte du témoignage sur les réseaux sociaux d’un spectateur relatant d’éventuels propos racistes tenus à l’encontre du joueur Youcef Belaïli […] Le Stade Brestois 29 se joint au Stade de Reims pour condamner fermement les propos relayés, si toutefois ils s’avèrent avoir été proférés, avaient indiqué les deux formations de l’élite dans un texte commun. Des propos inqualifiables, qui n’ont leur place ni dans un stade de football ni dans aucun autre lieu de notre société. (…) Les deux clubs travaillent conjointement pour tenter d’identifier les auteurs de ces insultes présumées."