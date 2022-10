Reims: Caillot étrille Oscar Garcia après l'avoir mis à pied

Interrogé par L'Union, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, n'est pas tendre avec Oscar Garcia, mis à pied après le mauvais début de saison de l'équipe.

"Ça ne me réjouit jamais de prendre ce genre de décision", dit-il à propos de la mise à l'écart de son entraîneur. Ce qui ne l'empêche pas d'être ouvertement très critique de ce dernier. Après l'annonce du Stade de Reims de la mise à pied d'Oscar Garcia, jeudi, le président Jean-Pierre Caillot s'est expliqué auprès du journal L'Union.

"On ne peut pas mettre en péril l’avenir de 250 employés", lâche notamment le dirigeant, inquiet de voir le club à la 15e place, avec une seule victoire, cinq nuls et autant de points que le premier relégable (Angers, 17e).

"La fin de la dernière saison a été pénible à vivre"

"Cela fait plusieurs mois que nos relations sont compliquées et force est de constater que nous n’étions plus sur la même longueur d’onde. La fin de la dernière saison a été pénible à vivre", poursuit Jean-Pierre Caillot, déplorant des "prestations médiocres" et les choix tactiques du technicien espagnol. "Nous avons avec Ito, Balogun et Zeneli trois attaquants que tout le monde nous envie, mais qui n’ont été alignés qu’une seule fois en même temps: à Angers, pour notre seule victoire jusqu’ici", reproche-t-il.

L’intérim sera assuré par l'entraîneur adjoint William Still. Sa première mission est périlleuse: un déplacement à Lorient (samedi 17h). Le club accueillera ensuite Auxerre pour la 12e journée de Ligue 1, le 23 octobre.