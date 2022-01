Rennes: Bourigeaud pointe "un problème de comportement" après la défaite à Lens

Le capitaine du Stade Rennais Benjamin Bourigeaud n’a pas aimé l’attitude de son équipe, vaincue à Lens (0-1) samedi lors de la 20e journée de Ligue 1. Et il l'a fait savoir.

"On avait 11 joueurs sur le terrain, pas une équipe. C'est une prestation inacceptable." Bruno Genesio n’était pas le seul Rennais en colère samedi soir dans les couloirs du stade Felix-Bollaert. Pour sa 200e apparition avec le Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud était lui très amer après la défaite concédée dans les toutes dernières minutes face à Lens (0-1) lors de ce match de la 20eme journée de Ligue 1. Après ce revers face à son ancien club, le capitaine des Rouge et Noir a déploré l’état d’esprit de son équipe.

"C'est énervant"

"Comment a-t-on réussi à faire un match comme ça alors qu’on était prévenus ? Alors qu’on avait travaillé toute la semaine… Je pense que c’est un problème de comportement, d’état d’esprit. On n’a pas joué en équipe. Encore une fois on se fait punir en fin de match sur des choses qu’on avait aussi travaillées… On n’a pas été justes techniquement, ce qui ne nous a pas permis de nous procurer des occasions. C’est frustrant, il va falloir se remettre en question. On sait pourquoi on a perdu ce match."

Comme Bruno Genesio, Bourigeaud reconnait qu’il est "compliqué de jouer quand on n’arrive pas à faire trois passes…" "C’est ça aussi le problème, poursuit-il. Oui, on a voulu être solide, malheureusement on ne l’a pas été jusqu’au bout. C’est frustrant, c’est même énervant parce que l’histoire se répète. En décembre on a eu des bons contenus et on n’a pas réussi à grappiller des points, là on n’a pas été bon, on espérait le nul et on n’y arrive pas. Il va vite falloir se remettre au travail et retrouver le comportement que l’on avait pendant quelques mois. Le mot d’ordre c’est travail et remise en question." Quatrième au classement, le Stade Rennais accueillera Bordeaux dimanche prochain lors de la 21e journée de Ligue 1.