Ligue 1: le coup parfait de Lens face à Rennes grâce à Saïd, course à l'Europe ultra serrée

Alors que Rennes avait l'opportunité de grimper sur le podium, les hommes de Bruno Genesio sont tombés dans les dernières minutes à Lens (1-0) ce samedi. Les Bretons restent au pied du podium, tandis que les Lensois se rapprochent des places européennes.

On attendait un festival d'occasions et de buts pour cette affiche entre Lens et Rennes, deux des plus belles équipes de Ligue 1 cette saison. Pourtant, les deux équipes sont restées muettes de longues minutes à Bollaert ce samedi, pour leur premier match de la phase retour. Mais ça, c'était avant que Wesley Saïd ne surgisse au premier poteau pour couper un centre de Jonathan Clauss et offrir les trois points aux Lensois à la 89e minute (1-0), dans le seul match rescapé du jour comptant pour la 20e journée de Ligue 1.

Le faux espoir de Laborde, le flair de Saïd

Alors que Lensois et Rennais restaient sur deux défaites consécutives en championnat, cette rencontre a mis du temps à se décanter sous les trombes d'eau. Malgré beaucoup de rythme, les occasions se sont faites attendre et Seko Fofana a sonné la révolte pour les Sang et Or.

Déjà monstrueux lors de la victoire renversante face à Lille en Coupe de France, le capitaine lensois a réveillé les 5.000 supporters en frappant au-dessus de la cage d'Alemdar, titulaire pour son premier match de Ligue 1. Très peu menaçants lors des 45 premières minutes, les Rennais ont accéléré sous l'impulsion de Doku, entré au retour des vestiaires. Gaétan Laborde a même pensé ouvrir le score, mais l'attaquant était en position de hors-jeu.

Lens a su répondre en mettant la pression sur les buts d'Alemdar, qui s'est montré décisif dans le money time face à Corentin Jean et Arnaud Kalimuendo. Mais le gardien rennais n'a rien pu faire face au flair de Wesley Saïd, qui offre la première victoire en championnat aux Lensois depuis le 5 novembre. Les Sang et Or mettent également fin à une série de six matchs sans succès en Ligue 1 et en profitent pour revenir à trois points du podium.