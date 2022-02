Rennes-Brest: l'hommage d'Aguerd et Terrier au petit Rayan

Le Stade Rennais s’est imposé face au Stade Brestois, ce dimanche, lors de la 23e journée de Ligue 1 (2-0). Un derby lors duquel Nayef Aguerd et Martin Terrier ont rendu hommage à Rayan, un enfant marocain de 5 ans décédé ce week-end après être resté bloqué dans un puits durant près de cinq jours.

Près de 2.000 km séparent le Roazhon Park du village d’Ighrane, au nord du Maroc. Mais comme aux quatre coins du globe, le Stade Rennais a eu une pensée pour le petit Rayan, ce dimanche, lors de sa victoire face au Stade Brestois en Ligue 1 (2-0). Après avoir marqué le but du break dans les derniers instants, Martin Terrier s’est dirigé vers une caméra en compagnie de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain a alors soulevé son maillot pour montrer un t-shirt rouge avec l’inscription "RIP Rayan". Une manière pour les deux joueurs de saluer la mémoire du petit garçon décédé ce week-end au Maroc. Dans des conditions tragiques.

Après être tombé dans un puits asséché près de son domicile, dans les montagnes du Rif (la région de Chefchaouen), l’enfant de 5 ans a passé près de cinq jours bloqué sous la terre. A plus de 30 mètres de profondeur. L’étroitesse du puits n’a pas permis d’envoyer quelqu’un le récupérer. Mobilisés jour et nuit pour tenter de le sauver, les secouristes ont dû creuser un tunnel en évitant un éboulement fatal. Une mission périlleuse qui a tenu en haleine tout le pays. Et une bonne partie de la planète.

Hakimi, Ben Yedder et de nombreux hommages

Malgré le froid glacial (notamment la nuit), des milliers de personnes ont rallié le lieu du drame pour prier et soutenir les proches du petit Rayan durant cet épisode traumatisant. Mais cette mobilisation sans précédent n’a pas accouché d’une fin heureuse. Le corps sans vie du jeune garçon a finalement été extrait samedi vers 22h, déclenchant une immense vague de tristesse dans le royaume chérifien.

Des milliers de messages ont été postés sur les réseaux. Emmanuel Macron a présenté ses condoléances, tout comme certains footballeurs, à l’image d’Achraf Hakimi ou Wissam Ben Yedder. D’autres joueurs marocains ou d’origine marocaine lui ont dédié leur but ce week-end, comme Aimen Moueffek (Saint-Etienne), Tarik Tissoudali (La Gantoise) ou Zakaria Aboukhal (AZ Alkmaar).