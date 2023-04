Rennes: "C'est archi-faux", Genesio dément fermement les rumeurs de tensions avec Florian Maurice

Bruno Genesio a profité de la conférence de presse du Stade Rennais ce vendredi à deux jours de la réception d’Angers pour démentir les rumeurs de tensions avec son directeur sportif Florian Maurice.

De l’eau dans le gaz entre Bruno Genesio et Florian Maurice? Si des rumeurs de tensions sont apparues ces derniers jours concernant l’entraîneur du Stade Rennais et son directeur sportif, notamment à propos du dernier mercato, le coach breton a tenu à les démentir en bloc, ce vendredi en conférence de presse. Un mini-soulagement pour l’ex-entraîneur de l’OL qui a même remercié le journaliste de l’avoir amené à faire cette mise au point.

"Avant d’être mon directeur sportif, Flo est d’abord mon ami"

"J’entends beaucoup de choses sur ce qui se passerait entre Flo et moi. C’est faux, archi-faux. Avant d’être la personne qui m’a fait venir ici et d’être mon directeur sportif, Flo est d’abord mon ami, a déclaré Bruno Genesio à deux jours du match de la 33eme journée de Ligue 1 Rennes-Angers (dimanche à 15h). C’est un vrai privilège pour un entraîneur comme moi. J’ai quelques valeurs dans la vie. L’amitié et la fidélité sont supérieurs au football chez moi."

S’il reconnait des désaccords sur certains joueurs ("mais comme dans tous les clubs"), Bruno Genesio insiste: "Il n’y a pas l’ombre d’un problème entre Flo et moi." Et de conclure : "Je ne sais pas d’où on a pu sortir ça."