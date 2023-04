Rennes: Genesio défend Doué après sa virée à Barcelone

Actuellement blessé, le jeune attaquant du Stade Rennais Désiré Doué a été à l'origine d'une mini-polémique en s’autorisant une escapade à Barcelone dimanche alors que son équipe jouait à Montpellier. "Un quiproquo", selon son coach Bruno Genesio qui a défendu son joueur vendredi en conférence de presse.

Bruno Genesio éteint la polémique. A l’heure de se présenter face aux médias ce vendredi à deux jours de la réception d’Angers pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, l'entraîneur rennais savait qu’il n’échapperait pas à une question sur la virée de son jeune attaquant Désiré Doué le week-end passé à Barcelone. Après un point sur l’état de ses troupes, la virée du jeune Rennais au Camp Nou, où il a assisté avec son conseiller Mikael Silvestre au choc Barça-Atlético pendant que ses équipiers se frottaient à Montpellier, est tout de suite arrivé sur le tapis.

"Il a été "accusé" de choses qu’il n’avait pas faites"

"Il y avait sûrement un quiproquo qui a été réglé par le dialogue, a déclaré le coach rennais. Le premier à en avoir souffert, c’est lui. Il a été "accusé" de choses qu’il n’avait pas faites. Il est simplement allé voir un match de foot avec son agent. Il en avait besoin. Quand on est jeune, qu’on n’a pas de vacances, qu’on enchaîne les saisons, qu’on passe le bac, qu’on a des très bonnes choses qui se passent puis des moins marrantes, on a besoin de s’évader. Je lui avais conseillé de prendre un peu de repos avant sa blessure (au psoas, ndlr). Il a choisi d’aller voir un match, ce qui n’est pas une catastrophe. Ça a été mal interprété."

"Peut-être pas le bon endroit"

S’il défend publiquement Désiré Doué, Genesio reconnait que cette escapade en Catalogne a "peut-être été mal préparée." "Peut-être qu’une communication en amont aurait évité une mauvaise interprétation", admet-il. Relancé sur les rumeurs de transferts à propos d’un des plus jeunes talents du club et surtout sur le timing de ce déplacement, Bruno Genesio reconnait que "ce n’était peut-être pas le bon endroit", mais il trouve des circonstances atténuantes à son joueur : "C’est un stade de foot, un club qu’il aime bien. Il avait envie de s’aérer l’esprit, ça arrive à tous les joueurs", conclut le coach des Rouge&Noir. Doué a été reçu lundi par le président Olivier Cloarec et le directeur sportif Florian Maurice pour une mise au point sur l'image renvoyée et ses responsabilités envers le club sans qu'une sanction sportive ou financière ne soit envisagée, Doué n'ayant dans les faits enfreint aucune règle établie.