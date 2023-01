Rennes: "Catastrophique", "des touristes"... la grosse colère de Genesio après la défaite à Lorient

Bruno Genesio n'a pas du tout apprécié la copie rendue par ses joueurs vendredi au Moustoir. Les Rennais ont été battus 2-1 par le FC Lorient en ouverture de la 20e journée de Ligue 1.

Rennes est décidément branché sur courant-alternatif. Capable du meilleur comme du pire. Bourreaux du PSG (1-0) il y a deux semaines, puis sortis par l’OM (1-0) en Coupe de France, les Rouge et Noir ont subi la loi du FC Lorient (2-1), ce vendredi, en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Pourtant orphelins de Dango Ouattara, partis du côté de Bournemouth, mais aussi de Terem Moffi, proche d’un départ à l’OGC Nice et absent de la feuille de match, les Merlus de Régis Le Bris ont à nouveau maîtrisé des Rennais qu’ils avaient déjà dominés à l'occasion de la première journée de championnat (1-0) au Roazhon Park.

"On a débuté le match comme des touristes"

Grâce à des buts de Montassar Talbi (13e) et Théo Le Bris (31e), ils ont refait le coup au Moustoir, la réduction du score de Flavien Tait (73e) se révélant insuffisante pour les visiteurs. De quoi passablement agacer Bruno Genesio, qui a haussé le ton après le match en conférence de presse. "C'est la troisième défaite qui ressemble étrangement aux deux autres, à Reims (3-1) et à Clermont (2-1). C'est aussi catastrophique, avec les mêmes manques. Celui qui choisit le système et les joueurs c'est moi, donc le premier responsable c'est moi. Mais je vais faire en sorte que ça change. Quand on a des ambitions comme celles de notre club, on ne peut pas se permettre de jouer seulement 45 minutes", a-t-il lâché.

"Au niveau de l'engagement, entre la première et la deuxième période, c'est le jour et la nuit. On a débuté le match comme des touristes ! Le système peut être une explication, ce n'est pas une excuse. Avec ce système, il y a 15 jours, on a battu Paris. Dans le foot, il y a des fondamentaux à respecter. Quand vous ne récupérez aucun ballon, que vous perdez tous les duels, quel que soit le système ça ne peut pas marcher", a pesté le technicien rennais. En attendant la suite de la 20e journée, sa formation stagne à la cinquième place du classement, à cinq longueurs du podium. Lorient remonte de son côté au sixième rang.