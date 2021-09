Rennes: des ultras du PSG soupçonnés d'être impliqués dans l'agression d'un supporter rennais

Selon des informations révélées par Ouest-France ce vendredi, des ultras du PSG seraient responsables de l’agression d'un supporter du Stade Rennais, membre du Roazhon Celtic Kop, et du vol de la bâche du principal groupe de fans bretons.

Nouveau rebondissement concernant la bâche volée du Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporters du Stade Rennais. Selon Ouest-France, des supporters identifiés comme des ultras parisiens auraient agressé un des membres du RCK pour lui voler la "bâche domicile" du groupe de supporters dans la nuit de mercredi à jeudi vers 1h du matin. Selon le quotidien breton, ils auraient suivi le membre responsable de la bâche totem jusqu’à son domicile, avant de l’agresser lui et son père au gaz lacrymogène. Les agresseurs seraient ainsi repartis avec la bâche restée dans le coffre de la voiture. L’origine de ce vol pourrait être une bagarre entre supporters rennais et parisiens datant du 28 avril 2019, après la finale de Coupe de France remportée par les Bretons aux pénalties (2-2, 6-5 tab). Pour l’instant, aucune plainte n’aurait été déposée au commissariat par la victime de l’agression.

Le Stade Rennais soutient le RCK

En début de journée, le Roazhon Celtic Kop, principal groupe de supporters du Stade Rennais, annonçait sa mise en sommeil suite au vol de sa bâche domicile : "Nous tenons à vous informer que nous suspendons la totalité de nos activités en tribune et en dehors, a indiqué le RCK. L'effet de cette annonce est immédiat et pour une durée indéterminée." Sans évoquer les conditions exactes du vol, le groupe avait déjà parlé d’un "guet-apens" vécu par un des leurs et de sa famille. Le club avait apporté son soutien au supporter victime de l’agression en espérant un retour rapide de l’association de supporters au Roazhon Park.

En conférence de presse avant Bordeaux-Rennes, Bruno Genesio a adressé une "pensée pour les personnes, puisqu’il y a le papa qui a été agressé". Agacé par ces nombreux incidents entre supporters, l’entraîneur rennais a poursuivi : "Ces comportements-là deviennent insupportables pour le football. Ça s’est passé à Rennes, ça se passe dans des stades depuis le début de la saison. Il serait grand temps, grand temps que nos instances s’occupent sérieusement de tout ça.(…) On n’a pas besoin d’abrutis comme ça dans de football. Si on en est là, c’est parce qu’on n’a pas pris toutes les bonnes résolutions, à un moment donné." Jonas Martin, a lui souhaité un retour rapide du RCK en tribunes : "On a vu sur les réseaux ce qu’il s’est passé. On n’a pas tous les éléments. J’espère juste qu’ils seront là pour nous supporter, parce qu’on a besoin d’eux. C’est important pour nous d’avoir le soutien du public. J’espère que ça va bien se finir, que la personne va bien, sa famille aussi."