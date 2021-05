Rennes: Holveck veut garder Doku, sauf en cas "d’offre de 100 millions"

Dans un point avec la presse lundi, Nicolas Holveck, président de Rennes, a confié sa volonté de conserver Jérémy Doku la saison prochaine. Sauf offre exceptionnelle à neuf chiffres.

Son arrivée en fin de mercato avait surpris. Par la rapidité du transfert et en raison du montant investi (26 millions d’euros). En une saison, Jérémy Doku (18 ans) a beaucoup joué (37 matchs), impressionné par ses accélérations et ses dribbles dévastateurs, en peinant tout de même à se montrer décisif (2 buts, 3 passes). Malgré ces statistiques légères, Nicolas Holveck, président rennais, n’a "aucun regret" d’avoir recruté la pépite belge qu’il n’envisage pas une seconde de vendre cet été.

"Il restera chez nous et ça ne fait aucun doute"

"J’avais entendu beaucoup de critiques sur Jérémy Doku mais aujourd’hui, il restera chez nous et ça ne fait aucun doute, a-t-il rappelé lundi lors du bilan de la saison en visio-conférence avec les médias. Il est suivi par les plus grands clubs européens et a encore montré dimanche soir (contre Nîmes, 2-0, ndlr) quel joueur il était. Il est sélectionné avec la Belgique, première au classement Fifa, pour l’Euro."

Le dirigeant a insisté sur le fait que les recrues seront le "socle" de la prochaine saison. Même Jérémy Doku donc, courtisé par les plus grands clubs européens mais qui sera rennais la saison prochaine. Sauf cas exceptionnel. "S’il y a une offre à 100 millions d’euros, c’est sûr qu’on réfléchira mais sinon il est très bien au Stade Rennais", a-t-il confié dans des propos rapportés par Ouest-France.

"On n’a reçu aucune offre pour aucun joueur à ce jour et je ne pense pas que le mercato soit des plus agités, a-t-il ajouté. Le football européen a perdu entre six et sept milliards d’euros donc il ne faut pas se mentir, le mercato de cet été va être très compliqué, bien plus que celui de l’été dernier qui était déjà très faible. Je peux vous dire que Jérémy sera là la saison prochaine et on a des ambitions pour la saison prochaine donc il faut qu’on soit prêt dès le 19 août avec la Coupe d’Europe pour aller chercher de nouveau une qualification européenne."