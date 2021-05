Mercato: Camavinga a annoncé qu’il ne prolongerait pas à Rennes et veut aller au PSG

INFO RMC SPORT - Les conditions d'un bras de fer corsé sont en train de se mettre en place entre l'international français, Rennes et le PSG.

Le Stade Rennais va s’offrir cet été un sacré feuilleton Eduardo Camavinga. "S’il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ." C'est ainsi que le président du Stade Rennais Nicolas Holveck avait évoqué le cas Camavinga en conférence de presse lundi. "Mais il n'y aucune deadline, ça n'existe pas dans le foot. Puis, la meilleure chose pour tout le monde, ce serait qu'il reste. Je suis un perpétuel optimiste. Nous devons trouver la meilleure solution pour lui et pour le Stade Rennais. Jouer l’Europe, maintenant que c’est acté, ça peut changer beaucoup de choses. Si Eduardo peut faire une saison de plus au Stade Rennais, on ne va pas s'en priver."

Un voeux pieu, car selon nos informations, les conseillers du milieu de terrain ont annoncé aux dirigeants du Stade Rennais qu’il ne prolongerait pas en Bretagne. Le joueur est en fin de contrat en juin 2022. Depuis plusieurs mois, les discussions avaient lieu entre le club et le joueur mais les demandes salariales de l’espoir du football francais et notamment sa demande de prime à la signature étaient jugées "exorbitantes" par la direction du club breton.

Camavinga veut aller au PSG!

L’entourage du milieu de terrain a déjà une idée en tête pour le futur de Eduardo Camavinga. Selon plusieurs sources, le joueur veut rester en France afin de continuer sa progression et il estime que son évolution passe par un seul club, le Paris Saint Germain. Le milieu de terrain veut rejoindre le club de la capitale cet été. Et ça tombe bien l’intérêt du PSG est réciproque. Selon nos informations, Camavinga est l’une des priorités du PSG cet été. Le dossier est d’ailleurs géré par le président parisien Nasser Al Khelaifi. Le président parisien a d’ailleurs contacté le président du Stade Rennais pour lui faire part officiellement de l’intérêt du club parisien cet été. Pour l’instant aucune offre n’a été formulée par le club de Mauricio Pochettino.

Rennes demande 100 millions d’euros pour le milieu de terrain

Mais les discussions entre le PSG et le Stade Rennais risquent d’être compliquées. Le club breton a informé l’entourage du joueur que le club réclamait 100 millions d’euros cet été pour le départ de Camavinga. Une somme jugée normale par Rennes pour un des plus grands espoirs du football mondial, mais qui place quand même la barre assez haut: seul Eden Hazard avait quitté un club avec une seule année de contrat pour une somme à 9 chiffres. Et c'était avant la crise économique et sanitaire du Covid.

D'autant que le Stade Rennais ne serait pas enclin à beaucoup négocier autour du montant demandé pour son milieu de terrain. Le propriétaire du club, François Pinault, 27e plus grande fortune mondiale suit très attentivement le dossier et selon plusieurs indiscrétions serait même inflexible sur le montant demandé. Surtout au regard des intérêts des gros clubs anglais pour le l’espoir breton.

L’été d'Eduardo Camavinga s’annonce tres chaud.