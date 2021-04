Rennes-Nantes en direct : un derby qui vaut cher

Défense fragile des Nantais !

Nantes a encaissé au moins 1 but lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (18 buts au

total), préservant sa cage inviolée pour la dernière fois le 6 janvier 2021 contre...Rennes

(0-0). C’est la plus longue série en cours en L1 et la plus longue série pour les Canaris dans

l’élite depuis janvier-avril 2017 (13 également).