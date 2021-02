Rennes-Nice: l’énorme colère de Florian Maurice contre les arbitres à la mi-temps

Après un ceinturage non sanctionné de Todibo sur Doku, qui aurait pu valoir un rouge au premier nommé lors du match de Ligue 1 Rennes-Nice, le directeur sportif du Stade Rennais Florian Maurice s’est emporté contre l'arbitre à la pause.

Et en plus, le Stade Rennais s’est incliné (2-1) dans son stade. Au retour des vestiaires, à la mi-temps, alors que le score était de 1-1 face à l’OGC Nice, le directeur sportif du club breton, Florian Maurice, a laissé éclater une colère noire, dirigée contre le corps arbitral, coupable à ses yeux de ne pas avoir sifflé un ceinturage de Todibo sur Doku. Le défenseur du Barça a retenu le Belge par le maillot à l’entrée de la surface, juste avant la pause. Doku, souhaitant jouer le jeu et poursuivre l'action, est allé jusqu’au bout malgré le ceinturage, déclenchant une frappe en déséquilibre qui finissait hors-cadre.

"C'est une honte!"

L’arbitre aurait pu revenir sur la faute initiale du défenseur niçois. Mais le geste de Jean-Clair Todibo n’a finalement pas été sanctionné par l’arbitre. En revanche, M. Hamel n’a pas manqué d’avertir Julien Stéphan, l’entraîneur, qui le lui reprochait avec un peu trop de véhémence à son goût. "M. l’arbitre, il part au but, c’est rouge ! Revenez sur l’action au moins, sans déconner, s’est emporté Florian Maurice sur le chemin des vestiaires ! Il part au but ! Il ne tombe pas parce qu’il joue le jeu ! Et en plus derrière, vous nous sanctionne ! Là, c’est déconné, là, c’est déconné ! C’est une honte !"

L’action, qui aurait pu valoir un carton rouge à Todibo et changer le scénario de ce match n’a pas eu la moindre conséquence pour les Aiglons. Moins d’un quart d’heure après la reprise du jeu en seconde période, Daniliuc, pour son premier but sous les couleurs niçoises, a enfoncé Rennes, plus que jamais plongé dans le doute en Ligue 1. Les Rennais, huitièmes provisoires, traversent une période très délicate avec un seul succès en 2021.