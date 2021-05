Rennes: Pinault juge la saison "pas terrible" mais croit à l’Europe

François Pinault, propriétaire du Stade Rennais, s’est livré sur la saison du club breton, actuellement 7e mais en position de décrocher une qualification européenne. Il loue le travail de Bruno Genesio.

Son nom est souvent cité et loué par les entraîneurs du Stade Rennais en place mais François Pinault prend, lui-même, peu la parole. Il l’a fait ce mardi matin dans une interview sur France Inter pour évoquer l’ouverture du musée de la collection Pinault à la Bourse du Commerce de Paris, samedi. Il en a profité pour donner son avis sur la saison du club, dont il est propriétaire depuis 1998.

"Un jeune entraîneur (Stéphan) qui s'est découragé"

"Pas terrible?", lui lance le journaliste. "On aurait pu mieux faire mais on a eu des accidents de parcours avec un jeune entraîneur (Julien Stéphan, ndlr) qui a eu des difficultés et s’est découragé à un moment, regrette un peu l’homme d’affaires. Il y a eu un changement d’entraîneur en cours de saison. Ce n’est pas terrible mais on est quand même septième et on peut finir 5e (6e au mieux). Je pense qu’on sera européen l’année prochaine."

Le journaliste s’est alors amusé de détecter une pointe de colère dans la ferveur de Pinault au moment d’évoquer le club de sa région. "Je ne me mets pas en colère parce que l’équipe en place a fait un gros boulot, corrige le milliardaire. Il y a un nouvel entraîneur qui s’appelle Bruno Genesio et qui fait un travail extraordinaire. Il vient d’arriver, il faut lui donner un peu de temps."

Après un bon départ en Ligue 1 (1er après 4 journées), Rennes s’est effondré au cœur de l’hiver (une victoire en dix matchs en janvier-février) au point de perdre contact avec le podium. Nommé en décembre 2018, Julien Stéphan a démissionné de ses fonctions en février après avoir mené le club en Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Actuellement septième, Rennes peut décrocher la 6e place, qualificative pour la Conference League, en cas de meilleur résultat que Lens lors de la dernière journée.