Rennes: Da Silva, la soirée cauchemar pour la dernière du capitaine

Exclu pour une violente semelle sur Fodé Ballo-Touré, Damien Da Silva (33 ans) a certainement disputé son dernier match avec Rennes, dimanche lors de la défaite à Monaco (2-1), au cours d’une soirée très compliquée.

L’aventure de Damien Da Silva au Stade Rennais a certainement pris fin dimanche soir à Monaco (2-1). Sur le terrain au moins. Le défenseur qui fête ses 33 ans ce lundi a été exclu en fin de match pour une semelle impressionnante sur la cheville du l’arrière gauche adverse, Fodé Ballo-Touré. Il manquera donc le dernier rendez-vous de la saison, dimanche face à Nîmes (21h, 38e journée) et ne devrait plus porter le maillot rouge et noir après cela. En fin de contrat, l’ancien Caennais, arrivé libre en Bretagne en 2018 après la fin de son aventure à Malherbe, ne devrait pas prolonger.

Bruno Genesio, son entraîneur, a confié qu’il avait "très certainement" joué son dernier match avec Rennes en Principauté. Et cela s’est assez mal passé pour le natif de Talence. Pris de vitesse par Wissam Ben Yedder sur l’ouverture du score, il a ensuite contré la frappe d’Aleksandr Golovine sur le deuxième but adverse. Il a finalement conclu cette rencontre par un carton rouge logique. Et cela l’a profondément peiné, comme l’a laissé paraitre sa réaction sur le coup. Dans le vestiaire, la déception ne s’était pas diluée.

"Vous saurez bientôt pourquoi il était un peu moins bien ce soir"

"Il était très déçu, a reconnu Genesio. Ce sont des choses qui arrivent. Vous saurez bientôt pourquoi peut-être il était un peu moins bien ce soir." La raison semble facile à trouver: "DDS" espérait une autre fin avec un club où il a connu beaucoup d’émotions en trois ans avec une Coupe de France décrochée en 2019 et trois campagnes européennes, dont le parcours jusqu’en 8e de finale de Ligue Europa en 2019, puis la première participation de Rennes en Ligue des champions cette saison. Depuis le départ de Benjamin André en Lille, il était aussi devenu le capitaine ces deux dernières années.

La faute de Da Silva sur Ballo-Touré © Capture LFP

Il va donc s’en aller avec 118 matchs et huit buts au compteur, même si sa mission n’est pas tout à fait terminée. Rennes visera la 6e place et une qualification en Conference League lors de la dernière journée et, même éloigné des terrains, Da Silva aura son rôle à jouer.

"Avec Damien, on a vécu de très grosses choses", rappelle Bourigeaud

"Avec Damien, on a vécu de très grosses choses, a rappelé Benjamin Bourigeaud dimanche soir. Je ne sais pas de quoi son avenir sera fait mais il nous reste un match très important et ce sera le collectif qui devra faire le job. Damien sera suspendu mais son rôle de capitaine est aussi important en dehors. Il faudra faire un gros match en groupe et essayer de décrocher quelque chose." Avant de tenter une expérience à l’étranger - son souhait - Da Silva n’a pas encore tout à fait refermé la page Rennes.