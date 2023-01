Rennes-PSG: "C'est le plus gros flop de l'histoire du football", Riolo se lâche sur Neymar

Lors de l'After Foot ce dimanche sur RMC, Daniel Riolo a critiqué la performance de Neymar après la défaite du PSG (1-0) face au Stade Rennais lors de la 19e journée de Ligue 1. Pour l'éditorialiste, le Brésilien représente "le plus grand flop" de l'histoire du football en raison du prix investi par le club parisien.

Invaincu avant la Coupe du monde, le PSG est tombé une deuxième fois ce dimanche pour son cinquième match post-Mondial. En déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, le club parisien a connu la défaite (1-0) lors de la 19e journée de Ligue 1, voyant le RC Lens revenir à trois points au classement à la mi-championnat. Lors de l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a pointé la performance de Neymar.

Titulaire avec Lionel Messi et Hugo Ekitike en attaque, Neymar s'est montré peu dangereux. "Il a fait une demi bonne saison parce qu'il préparait la Coupe du monde, il était juste à l'entraînement, a noté Riolo. Là, c'est fini. Il est titulaire parce que Galtier, le grand révolutionnaire avec Campos, le laisse sur le terrain", a noté Riolo.

"Prolongeons Neymar pendant 15 ans au point où on en est"

"Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football?", a lancé encore Daniel Riolo, revenant sur le transfert initial du Brésilien à l'été 2017, acheté 222 millions d'euros par le PSG au FC Barcelone.

"Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté, c'est horrible. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie, a continué Riolo. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021. Que le PSG arrête. Et on est en train de réfléchir à l'idée de prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos..."

"Mais prolongez Messi pendant 20 ans, donnez-lui une loge et il viendra au stade quand il sera grand-père, a ironisé Riolo. Prolongeons Neymar et donnons-lui 15 ans de salaire au point où on en est." En attendant, l'international auriverde et ses coéquipiers devront afficher un meilleur visage face au Bayern Munich lors des huitièmes de finale de Ligue des champions.