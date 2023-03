Ricardo Faty raconte la fois où Thauvin a insulté sa mère... alors qu'il jouait avec son frère Jacques

Invité sur la chaîne Twitch de RMC Sport jeudi, Ricardo Faty a raconté une scène où Florian Thauvin a insulté sa mère devant son frère Jacques, qui était alors l'équipier à Bastia du futur international français.

Ricardo Faty (36 ans), ancien joueur de Strasbourg, Rome, Leverkusen ou Nantes, était l’invité du 7/7 RMC Sport, la quotidienne de la chaîne Twitch, jeudi. Il s’est ainsi souvenu de son passage à l’AC Ajaccio entre 2012 et 2014 lors duquel il a affronté son frère, Jacques, lors d’un houleux derby corse sur le terrain de Bastia (défaite ajaccienne 1-0), le 2 mars 2013 en Ligue 1. Une insulte de Florian Thauvin, alors joueur du Sporting et coéquipier de son frère Jacques, l’a particulièrement marqué et interloqué.

Quatre expulsions dont celles de Thauvin et Rothen

"On a fait un derby corse ensemble, c’était chaud, situe Ricardo Faty. C’était un derby particulièrement chaud parce qu’on perdait ce match. A un moment, un attaquant de chez nous (le Kényan Dennis Oliech, ndlr) met une grosse semelle à Landreau, sur une action où le gardien prend le ballon, il arrive en retard et bam semelle sur Landreau. Ça part en embrouille."

"Echauffourée entre nous, on s’embrouille, comme tous les matchs un peu chauds, poursuit l’ancien international sénégalais (6 sélections). Thauvin vient et me lance: ‘qu’est-ce que tu veux toi, fils de p…?’ Il était jeune, il avait la petite vingtaine, super joueur mais grosse bouche. Je le regarde, je regarde mon frère (Jacques, qui portait le maillot de Bastia) en disant: ‘tu sais que…?’". Il ne termine pas sa phrase mais s’étonne encore de cette insulte de Thauvin qui visait, donc aussi, son équipier.

La fin de cette rencontre avait été particulièrement tendue puisque M.Turpin, arbitre de cette rencontre, avait expulsé quatre joueurs: Oliech pour son mauvais geste mais aussi Florian Thauvin, Benjamin André et un certain Jérôme Rothen. A l’issue de la saison, Florian Thauvin avait été transféré à l’OM après un énorme imbroglio avec Lille qui l’avait pourtant recruté dès janvier 2013, tout en le laissant terminer la saison à Bastia en prêt. Marseille avait fait le forcing durant l’été 2013 et avait finalement versé 12 millions d’euros au Lille, où Thauvin n’a finalement jamais joué.