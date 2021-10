Saint-Etienne-Angers: chaos dans le Chaudron, coup d’envoi retardé à cause des fumigènes

Le match d’ouverture de la 11e journée de Ligue 1 entre l’AS Saint-Etienne et Angers au stade Geoffroy-Guichard n’a toujours pas débuté. L’arbitre a renvoyé tous les joueurs au vestiaire après que les supporters, furieux contre leur club en crise, ont craqué et lancé une cinquantaine de fumigènes.

Image de chaos dans le Chaudron. Si on savait que ce Saint-Etienne-Angers sentait la poudre, on ne pensait pas que le coup d’envoi de la rencontre serait, au minimum, retardé. C’est pourtant le scenario de ce match d’ouverture de la 11eme journée de Ligue 1. A quatre minutes du début de la rencontre, les supportes stéphanois, d'abord boudeurs, ont déployé une banderole sur laquelle était inscrit : "On en a marre de discuter. Vous nous faites craquer."

Des fumigènes dans le Chaudron © RMC Sport

De nombreux CRS sont déployés sur le bord de la pelouse de Saint-Etienne © DR

Le filet d'un but troué

Dans la foulée, ils ont craqué une cinquantaine de fumigènes. Certains ont été lancés sur la pelouse. Au même moment, près de 200 CRS se sont massés autour du terrain, afin de protéger notamment l'entraîneur des Verts Claude Puel, plus que jamais sur la selette.

Après plusieurs minutes de flottement, l’arbitre Antony Gautier a estimé que la sécurité des joueurs n’était pas assurée et a donc renvoyé les 22 acteurs au vestiaire. Par ailleurs les filets des deux buts stéphanois sont troués et doivent donc être réparés pour que la partie reprenne. Pour rappel, l’AS Saint-Etienne est lanterne rouge de Ligue 1 avec un point de retard sur Brest