Saint-Étienne-Bordeaux en direct : Un duel de monuments en péril

Petkovic veut "arriver sur le terrain avec plus de convictions, plus d’envie d’essayer"

Présent en conférence de presse ce vendredi en marge de la rencontre face aux Verts, Vladimir Petkovic a donné quelques élements de réponse au début de saison en délicatesse des siens. Arrivé sur le banc bordelais cet été, le Suisse veut que son équipe joue avec plus de convictions :

"Je ne pense pas qu’il y ait vraiment de fragilité mentale. Les équipes ayant ce genre de difficultés ne réagissent pas comme on l’a fait contre l’OM ou Lens. Je crois que nous sommes toujours dans la réponse plutôt que dans le fait d’être proactif. Il faut essayer de plus attaquer. Au travers de petites choses, on essaie de changer cela. On doit tous arriver sur le terrain avec plus de convictions, plus d’envie d’essayer. Tout ça va permettre de provoquer une certaine chance que nous n’avons pas eu jusque-là. Nous n’avions plus envie de souffrir, nous avions envie de faire souffrir notre adversaire. Je préfère toujours l’action à la réaction. C’est ce que je voudrais pour mon équipe, être plus proactif, jouer plus haut."