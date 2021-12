Saint-Etienne: Dupraz annonce que deux joueurs ont refusé d’aller à la CAN pour aider les Verts

Dernier de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne va voir son effectif être amputé de nombreux éléments qui participeront à la Coupe d’Afrique des nations cet hiver. Mais devant la presse, le coach Pascal Dupraz a annoncé que Mahdi Camara et Zaydou Youssouf, qui sont sélectionnables, ont choisi de rester avec les Verts.

Après une première partie de saison catastrophique en championnat, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont choisi de nommer Pascal Dupraz à la tête de l’équipe pour sortir de cette 20ème place. Mais l’ancien sauveur de Toulouse sera confronté à un problème d'entrée, à savoir la Coupe d’Afrique des nations. Une compétition que des cadres comme Wahbi Khazri et Denis Bouanga vont disputer.

Mais les Verts vont conserver deux joueurs qui auraient pu disputer la CAN 2022 puisque Mahdi Camara et Zaydou Youssouf ont décidé de rester en France. Respectivement sélectionnables avec la Gambie et les Comores, les deux milieux ont annoncé leur choix à Dupraz: "Il y a des garçons qui étaient sélectionnables et qui ont pris le parti de rester ici pour sortir le club de cette situation. Camara est en discussion avec le club depuis un mois, et il nous a dit qu’il préférait rester. Youssouf également." Une bonne nouvelle pour la lanterne rouge de Ligue 1 qui aura fort à faire pour se maintenir dans l’élite.

"Ma mission est de dédramatiser la situation"

Afin de réussir l’exploit de se maintenir suite à un début de saison chaotique, l’ancien coach de Caen a déjà une idée de comment faire jouer son équipe. Et cela commence par renforcer la solidité d’une défense, qui ne l’est que très peu depuis des mois: "Le but est de rendre la défense moins perméable et notre attaque plus prolixe (ndlr, prolifique), c’est ça le boulot d’un coach.", a-t-il assuré en conférence de presse

À l’image de son opération maintien à Toulouse en 2016, l’homme de 59 ans est convaincu que l’improbable peut devenir réalité encore une fois: "Quand il reste 20 matchs à jouer, cela veut dire que les choses peuvent bouger. On va jouer le match de demain et après on fera les comptes." Première mission pour les coéquipiers de Khazri, remporter le match de ce mercredi face à Nantes (à 21h).