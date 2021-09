Saint-Etienne: Gérard Farison, cinq fois champion de France avec les Verts, est mort

Gérard Farison, ancien défenseur du grand Saint-Etienne, est mort à l’âge de 77 ans, ce mercredi, annonce Le Progrès. Il avait décroché cinq titres de champion de France et trois Coupes de France avec les Verts.

Saint-Etienne pleure une de ses légendes. Gérard Farison, ancien défenseur du club, est décédé à l’âge de 77 ans, ce mercredi à Saint-Raphaël dans le Var, annonce Le Progrès. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis trois ans. L'ASSE a confirmé la nouvelle dans un message sur les réseaux sociaux. "De la Coupe Gambardella 1963 à la finale de Coupe des clubs champions européens 1976, le natif de Terrenoire a écrit quelques unes des plus belles pages de notre histoire, s'est élu le club. L'ASSE pleure un enfant de la famille Verte."

Né à Terrenoire dans la banlieue de Saint-Etienne, l'ancien défenseur a été formé au l'ASSE avant d'y passer toute sa carrière entre 1967 et 1980. Il a joué 412 rencontres, participant à écrire l’histoire de l’ASSE. Ce qui en fait le cinquième joueur le plus capé du club.

Il faisait partie de l’épopée des Verts et s’est construit un très gros palmarès avec cinq titres de champion de France (1968, 1970, 1974, 1975 et 1976) et trois Coupes de France (1974, 1975 et 1977) aux côtés des plus grands joueurs de l’époque comme Michel Platini.

Il avait participé au parcours achevé cruellement en finale de la Coupe des clubs champions face au Bayern Munich en 1976. Mais il n'était pas entré en jeu pour la finale, ni les demi-finales contre le PSV Eindhoven. Il était en revanche bien présent pour le quart de finale mythique contre le Dinamo Kiev. Battus 2-0 en Ukraine à l'aller, les Stéphanois avaient renversé le sort du match au retour en se qualifiant après prolongation (3-0).

Gérard Farison comptait également une sélection en équipe de France (en 1976) pour un match amical face à la Pologne. Celui qui était surnommé "Tachan" n'a plus jamais joué avec les Bleus, préférant se consacrer à son club de toujours. A l'issue de sa carrière de joueur achevée en 1980, il était devenu éducateur sportif.