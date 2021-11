Saint-Etienne: "Je n’ai jamais eu à affronter une situation aussi complexe", reconnait Puel

Alors que Saint-Etienne est 19e de Ligue 1 au tiers de la saison, son entraîneur Claude Puel - qui sera l'invité de Rothen s'enflamme ce jeudi sur RMC - continue de se montrer combatif. Mais le technicien, dans une interview à L'Equipe, reconnait que la tâche pour redresser le club est immense.

"Je suis en mission, dit-il. Pas là pour une gloriole personnelle." Malgré la 19e place des Verts au classement de la Ligue 1, malgré les critiques et les vents contraires, Claude Puel refuse de baisser les bras et d'abandonner le navire. Mais dans une interview accordée à L'Equipe, le technicien reconnait que le travail à accomplir pour redresser le club à tous les niveaux est immense.

"Je n’ai jamais eu à affronter une situation aussi complexe, indique Puel. Lille et Nice (deux de ses précédents clubs, ndlr) n’avaient pas été impactés par des investissements importants et des longs contrats à honorer. Le challenge est plus difficile à Saint-Etienne car on ne part pas d’une page blanche. Quand on présente un nouveau projet, avec la formation, tout le monde trouve ça super. Mais une fois que tu es confronté à des difficultés, tout le monde oublie le contexte. Je suis ramené, et je l’accepte, à ma condition d’entraîneur."

"Etait-il possible d’agir autrement? L’urgence était telle que je ne crois pas"

Puel, qui sera l'invité exceptionnel de Rothen s'enflamme, ce jeudi soir sur RMC, évoque pour justifier la situation actuelle du club le processus de vente (qui traine), les contraintes financières alors que les concurrents recrutent "à coups de dizaines de millions d'euros", et le mercato aussi, qui a pu perturber des "joueurs perméables".

Mais lui-même n'aurait-il pas pu faire mieux? "Etait-il possible d’agir autrement? L’urgence était telle que je ne crois pas, se défend-il. Après, on peut toujours faire mieux en termes de management, de gestion." Une référence aux "bannis", comme Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz, redevenus des cadres de l'équipe? "Beaucoup de mes joueurs ont progressé, glisse le technicien. Depuis la fin de saison dernière, Wahbi montre une capacité dans la répétition des efforts à haute intensité qui lui permet d’exprimer son talent. Ryad s’est réinscrit dans le football moderne, avec un volume de jeu et d’intensité que je ne lui voyais pas, l’an dernier. Sa particularité, c’est de n’avoir jamais lâché. Mis en difficulté, il est réapparu à un niveau supérieur. Il aime le jeu et le football. A ce titre, Ryad est un très bon exemple pour les jeunes."