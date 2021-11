Saint-Etienne-Metz: plus de 1.000 supporters ont exprimé leur colère avant Clermont

En marge de la réception de Clermont ce dimanche (15h) pour la 13e journée de Ligue 1, les supporters de Saint-Etienne ont défilé dans un cortège en direction du stade Geoffroy-Guichard pour exprimer leur mécontentement face à la situation du club. Si la partie se disputait à huis clos, plus d'un millier de fans ont répondu présent pour multiplier les appels à la démission de Claude Puel et de la direction actuelle.

Rassemblés ce dimanche devant le Zénith de Saint-Etienne, les supporters de l'ASSE ont défilé ensuite pour exprimer leur colère en marge de la réception de Clermont, pour une affiche disputée (à partir de 15h) à huis clos à Geoffroy-Guichard pour la 13e journée de Ligue 1. Ils étaient plus d'un millier à avoir répondu présent pour se rendre au stade, et ainsi afficher un mécontentement global face à la situation du club du Forez.

>> ASSE-Clermont EN DIRECT

Le rendez-vous avait été donné en début de semaine par plusieurs groupes de supporters, aux alentours de 13h30 ce dimanche. Les capos se sont exprimés avant le déplacement, dans une ambiance voulue pacifique, du cortège en direction du stade Geoffroy-Guichard. Pour rappel, en attente du jugement de la commission de la discipline, l'ASSE doit disputer ses matchs à huis clos en raison des incidents survenus face à Angers, où le coup d'envoi avait été retardé d'une heure après des jets de fumigènes sur la pelouse.

Les supporters en colère aussi contre la LFP

Ce lundi, les groupes Magic Fans 91, Green Angels 92, Indépendantistes Stéphanois et Union des Supporters Stéphanois avaient lancé un appel sur les réseaux sociaux, pour réclamer la démission de la direction actuelle et de Claude Puel. "Le but, c'est que ça se passe bien", ont prévenu les capos ce dimanche au reste des supporters, pour expliquer l'action à venir. Les fans ont ensuite défilé derrière une banderole "Sauvons l'ASSE".

D'autres pancartes étaient visibles dans le cortège, souvent sur un ton grinçant avec des allusions par exemple à la Ligue 2. "Puel démission, direction démission", ont ensuite chanté ensemble les fans stéphanois. "Les Verts, c'est nous", ont affirmé aussi les supporters, qui ont multiplié les appels au départ de Claude Puel.

Un dispositif policier avait été placé devant le stade Geoffroy-Guichard. Une pancarte "Puel, casse toi" a été accrochée par les fans sur les grilles aux abords du stade. "LFP: des sanctions ne feront pas taire la colère du peuple vert", pouvait-on lire aussi sur une banderole déployée. Des chants à l'encontre de la LFP ont aussi été entendus.

Avant la réception de Clermont ce dimanche, l'ASSE n'avait toujours pas remporté le moindre match en 12 journées, totalisant 6 points. Arrivé à la tête des Verts en octobre 2019, Claude Puel apparaît plus que jamais en danger alors que la direction cherche également à vendre le club.