Saint-Etienne: plusieurs groupes de supporters lancent un appel avant Clermont

Quatre groupes de supporters de Saint-Etienne ont lancé un appel à la mobilisation ce dimanche, avant la rencontre de Ligue 1 face à Clermont (15h), qui se déroulera à huis clos après les incidents survenus à Geoffroy-Guichard face à Angers. Les fans s'en prennent à nouveau à Claude Puel et la direction actuelle.

Wahbi Khazri a beau avoir inscrit un but sur un lob génial samedi dernier contre Metz, Saint-Etienne a concédé un nouveau nul (1-1). Après 12 journées, l'ASSE n'a toujours pas gagné le moindre match en Ligue 1 et pointe, avec 6 points, à la dernière place du classement. La rencontre dimanche (15h) face à Clermont, actuel 15e, s'annonce une nouvelle fois importante. A cette occasion, quatre groupes de supporters ont appelé ce lundi à un rassemblement pour exprimer leur colère.

Si l'équipe de Claude Puel recevra la formation auvergnate dimanche, la rencontre se déroulera à huis clos dans l'enceinte de Geoffroy-Guichard. En attendant que la commission de discipline se penche le 17 novembre prochain sur les incidents survenus face à Angers, les supporters stéphanois sont privés de tribune d'ici là, à domicile comme à l'extérieur. Pour rappel, le coup d'envoi face à Angers avait été retardé d'une heure après le jet de nombreux fumigènes sur la pelouse.

Puel et la direction dans le viseur

Les groupes Magic Fans 91, Green Angels 92, Indépendantistes Stéphanois et Union des Supporters Stéphanois ont lancé un message sur les réseaux sociaux, souhaitant notamment la démission de la direction actuelle et du staff en place: "Si toi aussi tu veux voir démissionner Claude Puel, tu n'en plus de la gestion ridicule de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, tu veux une équipe digne de son public, tu aimes ton club et tu ne veux pas le voir évoluer en seconde division, alors viens faire entendre ta voix."

Le rendez-vous a été donné à 13h30 ce dimanche, au Zénith, pour une nouvelle gronde des supporters. Voilà plusieurs semaines que ceux-ci réclament le départ de Claude Puel et de la direction en place, alors que le club a été associé ces derniers temps à une vente potentielle.