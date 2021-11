Saint-Etienne: le but fantastique de Khazri enfin diffusé par la LFP

La Ligue de football professionnel (LFP) a mis en ligne sur ses canaux de diffusion le but exceptionnel inscrit par Wahbi Khazri, samedi lors de la rencontre entre Metz et Saint-Etienne (1-1).

Les personnes n’ayant pas souscrit à l’abonnement d’Amazon Prime Vidéo peuvent enfin voir le but de Wahbi Khazri en toute légalité depuis ce lundi matin. La Ligue de football professionnel (LFP) a mis en ligne toutes les images et résumés des matchs de la 12e journée de Ligue 1 à minuit (chaque club peut aussi diffuser les résumés de ses matchs au même moment). Parmi elles, cette frappe sensationnelle de l’attaquant stéphanois déclenchée à 68 mètres du but d’Alexandre Oukidja lors de la rencontre Metz et Saint-Etienne (1-1), samedi. Un extrait diffusé également sur Twitter à la mi-journée.

La LFP a fait l’objet de vives critiques pour sa manière de traiter ce but en ne diffusant pas les images sur ses réseaux sociaux, se privant ainsi d’un buzz mondial instantané.

La LFP défend sa méthode

Selon les informations de RMC Sport, il s'agit d'une question d'utilisation des images. Les lots achetés par le géant américain ne comprennent pas les droits d'exploitation de ce type de séquence sur les réseaux sociaux. Amazon ne pouvait donc pas relayer ce but splendide. Toujours selon les informations de RMC Sport, c'est aussi une volonté de la Ligue qui souhaite absolument protéger ses droits en ne laissant pas filtrer d'extraits.

De son côté, la Ligue a défendu sa méthode. "La LFP mène une lutte active contre le piratage pour préserver les droits acquis par les détenteurs de droits en France et à l’international, nous a-t-elle indiqué. La LFP a des accords avec des diffuseurs dans le monde entier. La LFP couvre tous les grands réseaux sociaux avec 20 millions de fans. Les buts sont publiés sur les réseaux de la LFP et de ses compétitions à partir de lundi pour respecter les accords avec les diffuseurs. Tout le monde peut donc accéder à ce but sans passer par une offre illégale." Mais avec deux jours de retard.