Strasbourg: le stade de la Meinau rénové et agrandi d'ici l'été 2026

Le RC Strasbourg a annoncé ce mardi le lancement des travaux de restructuration et d’extension du stade de la Meinau. Ils débuteront dès le mois de juin et s'étendront jusqu'à l'été 2026, date de livraison attendue.

Le stade de la Meinau, antre historique du RC Strasbourg, va faire peau neuve. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi dans le stade du Racing, annonçant le lancement des travaux de restructuration et d’extension de la Meinau. Ils débuteront dès le mois de juin, avec l'extension de la tribune Sud, et dureront environ trois ans, pour une livraison à l'été 2026.

Toutes les tribunes seront rénovées, et "une fan zone unique en France", dixit Marc Keller, le président du RCSA, verra également le jour. Le patron du Racing l'a décrit comme étant "accessible à tous, car ouverte sur le quartier en semaine, sécurisée les soirs de match et en capacité d’accueillir la retransmission de grands évènements sportifs, grâce à un vaste parvis équipé d’une scène et d’un écran géant."

Une capacité portée à plus de 32 000 places

Pendant la période de restauration, le Racing évoluera toujours à la Meinau, mais la capacité de l'enceinte, qui sera portée à plus de 32 000 places après les travaux (contre 27 500 actuellement) sera provisoirement réduite.

"Le phasage des travaux est prévu de manière à permettre le maintien d’une capacité qui ne descendra jamais en-dessous de 19 000 places pendant les différentes étapes du chantier, a précisé Marc Keller, sur le site du club. La capacité finale sera de 32 000 places. Notre stade reste dans son quartier historique et sera dimensionné à notre manière de vivre le football et adapté aux besoins de nos fans."

Un projet d'un montant de 160 M€ HT

Le projet, facturé 160 millions d'euros hors taxes, est financé par plusieurs entités : l'Eurométropole de Strasbourg (75,8 M€), la Région Grand-Est (37,5 M€), la Ville de Strasbourg (18,8 M€), la Collectivité Européenne d'Alsace (18,8 M€) et le Racing Club de Strasbourg Alsace (9,1 M€). En outre, le RCSA financera l'aménagement des espaces commerciaux pour un montant de 14 M€.

Le stade de la Meinau, du nom du quartier éponyme, a été construit en 1914 et n'a plus été rénové depuis 1984. Il n'a ni accueilli la Coupe du monde 1998, ni l'Euro 2016, ni la Coupe du monde féminine 2019.