Strasbourg – Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Suite et fin de la première journée de Ligue 1 Uber Eats ce week-end. Pour la dernière, Lyon se déplace à la Meinau pour y défier Strasbourg.

Cette rencontre de Ligue 1 Uber Eats entre Strasbourg et Lyon est à suivre ce dimanche dès 20 heures 45 sur les antennes de Prime Vidéo.

Pour cette saison 2023 / 2024 et comme l’an dernier, Prime Vidéo sera le seul diffuseur des rencontres du dimanche soir en prime-time.

Lyon : La saison de la renaissance ?

Pour la première fois depuis près de 40 ans, l’Olympique Lyonnais aborde le championnat sans son emblématique président Jean Michel Aulas. Mais malgré la perte de JMA, les ambitions lyonnaises restent intactes et le club rhodanien aura à cœur de retrouver une place sur le podium après un exercice 2022 / 2023 quelque peu décevant. En effet, après 38 journées, l’OL avait terminé à la septième place. En face, Lyon retrouve Strasbourg qui après une première partie de saison très décevante avait su se ressaisir pour venir cueillir le maintien en fin de saison. Sur la pelouse de la Meinau, Laurent Blanc pourrait être tenté d’aligner une équipe offensive avec Lacazette – Barcola et Sarr. En face, Strasbourg continuera à s’en remettre à son artilleur Habib Diallo auteur d’une dernière partie de saison en boulet de canon. Voici maintenant une offre pour vous permettre de suivre la rencontre dans les meilleures conditions.

> Découvrez comment voir toute la Ligue 1

Comment suivre Strasbourg – Lyon ?

Pour suivre cette affiche entre Strasbourg et Lyon, il est nécessaire de disposer d’un abonnement à Prime Vidéo et au Pass Ligue 1. Pour commencer, il est nécessaire de souscrire à Amazon Prime pour 6,99 euros par mois et sans engagement de durée. Grâce à ce premier abonnement, vous pourrez accéder à Prime Vidéo, le seul abonnement permettant de souscrire au Pass Ligue 1. Grâce au Pass Ligue 1, proposé à 14,99 euros par mois ou 99 euros par an et sans engagement de durée, vous pourrez suivre 7 des 9 rencontres de Ligue 1 à chaque journée.

