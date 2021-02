Multiplex Ligue 1 en direct : Amine Gouiri bien présent face à Metz

L'enjeu de Strasbourg-Angers

Le Racing a besoin de points pour se donner de l'air. A la 16e place avec 28 points, ils n'ont que 5 points d'avance sur Lorient, barragiste. Les hommes de Thierry Laurey ont réussi à se relancer avec 1 victoire lors de la dernière journée contre Metz (1-2), après une série de 4 matchs sans succès.

De son côté, Angers a du mal à reprendre son souffle. Après une première partie de saison très bien réussie, les Angevins reculent au classement et sont 10es. Ils n'ont plus gagné depuis 3 rencontres (dont 2 défaites). De plus, les joueurs de Stéphane Moulin voyagent mal dernièrement : leur dernière victoire à l'extérieur remonte au 6 janvier à Lille. Depuis, c'est 3 défaites et 1 nul.