Toulouse: les images de la belle communion entre joueurs et supporters au Stadium, trois jours après le sacre en Coupe de France

Après le match contre Lens ce mardi soir (défaite 1-0), le Stadium a fêté le titre du Toulouse FC en Coupe de France avec les joueurs et le staff.

La fête malgré la défaite. Après avoir dû s'incliner 1-0 face au RC Lens en match en retard de la 33e journée de Ligue 1, le Toulouse FC a communié avec les supporters pour célébrer la victoire en finale de la Coupe de France. Seulement trois jours après le sacre au Stade de France contre le FC Nantes, ce sont plus de 31.000 spectateurs qui ont vu les joueurs brandir le trophée peu après 23h30.

Pour cette cérémonie, le président Damien Comolli, les membres du staff et les joueurs sont entrés tour à tour sur le terrain, sous les acclamations du public et entre quelques animations pyrotechniques au sol. Pendant ce temps, les spectateurs étaient invités à brandir leur smartphone pour participer à une animation visuelle réalisée avec l'aide d'une application.

Tour du stade et fumigènes

"On n'a pas encore touché terre, a lancé Damien Comolli au micro. C'est un sentiment assez indescriptible, d'avoir ramené toute la région au Stade de France. Aller à Paris en touriste, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de la ramener. La manière dont nos supporters et nos joueurs se sont comportés, (...) toutes les planètes étaient alignées dans le ciel pour que ce soit une soirée extraordinaire. On s'est vengé pour toutes ces années d'attente pour le club, la ville, la communauté viola".

Après avoir brandi le trophée, les joueurs ont effectué un tour du stade pour aller au plus près des supporters. Puis ils se sont longuement arrêtés devant le virage des ultras, où des dizaines de fumigènes ont été allumés. L'un d'eux a même été tenu par Brecht Dejaegere.

Les fumigènes au Stadium © Prime Video

Toulouse, 13e avec neuf points d'avance sur le premier relégable, joue son prochain match à Ajaccio, dimanche (15h00).