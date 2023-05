Toulouse-Nantes: un début de bagarre entre Franck Kita et Mogi Bayat avant le match, rien ne va plus au FCN

L'avant-match entre Toulouse et Nantes a été marqué par un début de bagarre entre Franck Kita, le directeur général du FCN, et l'agent Mogi Bayat - parfois présenté comme le directeur sportif officieux du club. Les deux hommes ont dû être séparés par Waldemar Kita.

La première de Pierre Aristouy sur le banc nantais est loin d'être un fleuve tranquille. Alors que les Canaris jouent leur survie en Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse de Toulouse, deux semaines après la finale de la Coupe de France perdue par les Nantais, le déplacement au Stadium a été marqué par un début de bagarre entre Franck Kita, le directeur général du FCN, et l'agent Mogi Bayat, d'après des informations de Ouest-France et France Bleu Loire Océan, que RMC Sport est en mesure de confirmer. Selon nos informations, les deux hommes ont été séparés... par le président Waldemar Kita en personne.

Mohamed est resté à l'hôtel

Par ailleurs, comme annoncé par Ouest-France et confirmé par RMC Sport, l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed a refusé de porter le maillot contre l'homophobie et est resté à l'hôtel pendant que ses coéquipiers ont pris la route pour le Stadium, où le coup d'envoi du match a été retardé d'une heure et demie en raison "d'une opération de sécurité".