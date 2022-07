Toulouse: quand un jeune supporter réussit à faire croire qu’il a signé au TFC

Esteban et Rafael, deux jeunes supporters du TFC, ont fait croire, involontairement, pendant quelques heures que l’un d’entre eux avait signé au club, après une intrusion au Stadium. Esteban raconte la supercherie dans l’After Foot.

Rafael a (presque) réalisé le fantasme de tous les supporters: signer avec son club de cœur. Une rumeur qui aura alimenté un site spécialisé du TFC pour quelques heures, comme il le détaille dans un thread posté sur Twitter ce lundi et qui a suscité plusieurs dizaines de milliers de réactions. Esteban, ami et complice du jeune toulousain, raconte dans l’After Foot comment ils ont réussi leur coup, parti d’une simple visite inopinée au Stadium.

"Tout part d’une après-midi où, étant fan de mon club depuis tout petit comme mon pote, on s’était dit qu’on allait acheter le nouveau maillot du ‘Téf’, explique le jeune homme. Avec mon tonton et ma mère, on est parti. Une fois qu’on est là-bas et qu’on a acheté le maillot, on s’est dit qu’on allait faire un tour sur le parvis pour voir le Stadium".

"Puisqu’on a le Stadium à nous, pourquoi on ne ferait pas des photos comme si on venait de signer au 'Téf'?"

C’est alors que démarre la visite improvisée, entraînant leur fameuse idée. "On arrive au Stadium, on achète nos maillots qui sont super beaux, flambants neufs, poursuit Esteban. Au moment où on fait le tour, on se rend compte qu’il y a une porte du Stadium qui est ouverte. On la voit, on ne sait pas trop si on a le droit d’y aller. Finalement, un monsieur qui, je pense, travaillait là nous a ‘autorisé’ à rentrer si jamais on ne faisait pas de bêtise. On a dit que c’était super gentil, on était comme des gosses de revoir le stadium et de marcher dedans. (…) Puisqu’on a le Stadium à nous, pourquoi on ne ferait pas des photos comme si on venait de signer au Téf pour s’amuser? Je photographie mon pote au niveau de la tribune honneur, je le prends au niveau de la zone mixte comme s’il venait de signer au ‘Téf’".

La blague ne se limite pas aux deux amis, qui décident ensuite de jouer avec ces photos, proches de celles de présentation d’un joueur, et d’imiter un transfert. "On a un groupe de potes et d’autres fans du ‘Téf’ sur Instagram, on s’est dit que ça n’allait pas être une mauvaise idée de leur faire croire qu’un nouveau joueur a signé, sans dire de nom, ajoute le supporter, par encore conscient de l’ampleur que l’histoire prendra. Deux jours après, mon pote m’appelle et me dit qu’un monsieur sur Twitter a relayé l’info comme quoi un jeune joueur du PSG (qui a le même nom de famille) était transféré à Toulouse et que sur la photo c’est moi (lui). Je lui dis ‘tu déconnes !’"

"Attends, je vais vraiment finir par croire que tu vas jouer à Toulouse!"

Et cela ne s’arrête pas là puisque qu’un média toulousain relaye la fausse rumeur: "Après ça, le groupe d’information des Violets.com partage l’information alors que quand on est supporter toulousain, c’est vraiment le meilleur site. Ce sont vraiment des gars supers. Je lui dis: ‘Attends, je vais vraiment finir par croire que tu vas jouer à Toulouse!’. Un de vos confères remarque la supercherie. Tout ce qui coïncide entre mon pote et le joueur du PSG, c’est le nom de famille".

Celui qui s’est fait passer pour un international U15 portugais est donc démasqué quelques heures plus tard, ce qui a mis fin à son rêve. Le média LesViolets.com s’est ensuite expliqué de cette erreur, regrettant ne pas avoir vérifié la source, "un compte fiable concernant les jeunes du TFC". Ce manque de vigilance aura offert une carrière éphémère à un jeune supporter, qui n’aura donc pas perdu son après-midi.