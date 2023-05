Toulouse: Regragui prend la défense d'Aboukhlal, "un garçon respectueux"

"Décontenancé" par les révélations de RMC Sport sur les propos qu'a tenus le joueur du TFC à Laurence Arribagé, adjointe au maire de Toulouse, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui n'imagine pas l'attaquant toulousain Zakaria Aboukhlal avoir ce genre de comportement.

Walid Regragui ne veut pas y croire. "Avec mon staff, on a été totalement surpris, décontenancés", confie le sélectionneur du Maroc dans des propos rapportés par L’Equipe. Regragui a été abasourdi par nos révélations concernant Zakaria Aboukhlal. L’attaquant international marocain du Téfécé, qui a refusé de porter le maillot au flocage arc-en-ciel pour le week-end de lutte contre l’homophobie organisé par la LFP, se retrouve depuis plusieurs jours englué dans une autre affaire embarrassante.

Selon nos informations, une altercation a eu lieu entre le joueur et l’adjointe aux sports de la ville de Toulouse, Laurence Arribagé, lors des festivités au Capitole, au lendemain du titre en Coupe de France. Lors de la prise de parole de Philippe Montanier, l’élue aurait demandé aux joueurs de faire moins de bruit. Aboukhlal aurait alors répondu: "Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes." Une remarque misogyne qui a valu au joueur une sanction exemplaire, son club l’ayant tout simplement écarté du groupe après nos révélations.

Regragui: "Rien à dire sur son comportement"

"S'il y a un bien un joueur qu'on n'imagine pas dans ce type d'histoire, c'est bien Zak', le défend pourtant Regragui. C'est un garçon respectueux, avec de vraies valeurs et une belle éducation, transmise par des parents ouverts, que nous avons eu la chance de côtoyer lors de la Coupe du monde au Qatar." Convaincu de son innocence, le sélectionneur du Maroc s’interroge sur le "timing" de ces révélations, qui succèdent à la polémique du maillot aux couleurs arc-en-ciel. "On risque d'être sur du parole contre parole, au final, poursuit Regragui. Je n'ai eu personne du club, mais Zak m'a appelé : il a démenti fermement cette altercation avec l'élue."

Le sélectionneur du Maroc vante le "comportement irréprochable" de son joueur au Mondial. "Notre team manager est une femme, et quand elle a poussé quelques gueulantes pendant la compétition, il baissait la tête. Il a un grand respect pour les autres, il était fier de représenter son pays et de faire partie du groupe, même après son but contre la Belgique, il ne s'est jamais pris pour un autre, c'est une bonne pâte, un gamin tout sauf prétentieux. Rien à dire sur son comportement."

Pour rappel, l'adjointe au maire de Toulouse Laurence Arribagé nie les propos misogynes, pourtant confirmés par plusieurs témoins, mais confirme avoir demandé aux joueurs de Toulouse, dont Aboukhlal, de baisser le volume. Contactée par RMC Sport, l'adjointe aux Sports a minimisé la scène, affirmant qu'il n'y avait "pas de sujet".